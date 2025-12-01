Նշաններ և զգացումներ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
27.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 28
Տե՛ր, Դու այստեղ ես, այնպես արա, որ
զգանք Քո մոտիկությունը:
Ահավասիկ այստեղ եմ: Իմ ներկայությունը զգալու չափազանց պահանջ մի ունեցեք: Այն զգալու համար չարաչար խնդրելը հավասար է «Նշան խնդրելու»: Այդ պահանջի պատասխանը նույնն է, ինչ որ տվեցի` երբ երկրի վրա ինձնից «Նշան խնդրեցին» (Հովնան մարգարեի նշանից բացի, ուրիշ նշան չպիտի տրվի...):
Թանձր վարագույր կա կախված անհավատի տեսողության առջև: Հավատացյալի համար այդ վարագույրը ժամանակավոր է, որովհետև հաջորդելու է փառավոր Հայտնությունը:
Ձեր զգացածն ու կարծիքը բնավ էական չեն: Կարևորն այն է, թե իրականում ով եմ Ես. ով էի և ով պիտի լինեմ ձեզ համար հավիտյան: Ես հարուցյալ Տերն եմ: Զգալը, որ Ես ձեզ հետ եմ, կարող է կախված լինել անցողիկ մի տրամադրությունից, իրադարձության փոփոխությունից, սոսկ մի աննշան բանից:
Իրադարձությունները Ինձ վրա չեն ազդում: Երբ Իմ խոսքն ասված է. նշանակում է կիրականանա:
Ես այստեղ եմ, միացած ձեզ մտերիմ ու ջերմ բարեկամությամբ:
Տարածաշրջանային

Դասական բալանսավորման դրսևորում՝ Թուրքիայի հավակնությունների նկատմամբ

Դասական բալանսավորման դրսևորում՝ Թուրքիայի հավակնությունների նկատմամբ

Իսրայելի, Հունաստանի ու Կիպրոսի ռազմաքաղաքական դաշինքը նոր միս ու արյուն է ստանում։
Նոր ռազմավարական պայմանավորվածություններ՝ Թել Ավիվում, այդ թվում՝ համատեղ ռազմական նշանակության արտադրանքի, համատեղ էներգետիկ նախագծերի և ծովային տնտեսական էքսկլյուզիվ զոնաների հանատեղ շահագործման ու շահերի պաշտպանության...

Այն ժամանակ, երբ Ամանորը դեռ հրաշք էր
Այն ժամանակ, երբ Ամանորը դեռ հրաշք էր

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
