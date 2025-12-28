Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.12.2025
 
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը տեսականորեն չի հակասում ռուս-ամերիկյան երկխոսության զարգացմանը՝ հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Սակայն մեր վերջնական եզրակացությունները մենք անելու ենք բացառապես միջազգային ասպարեզում ԱՄՆ-ի վարչակազմի գործնական քայլերի վերլուծությունից ելնելով»,- հավելել է նախարարը։               
 
Նորություններ » Մեր Մեծերը

Մեր Մեծերը

Մեր Մեծերը
28.12.2025 | 11:25

Քանի դեռ ուշ չէ

Մենք հաճախ ենք մեծարում ու հիշում Մեծերին,

երբ նրանք այլևս մեր կողքին չեն։

Երբ նրանց ձայնը դարձել է արձագանք,

նրանց ներկայությունը՝ հիշողություն։

Մենք գրում ենք, ասում ենք, ափսոսում ենք։

Եվ միայն հետո ենք հասկանում՝

ինչքան խոսք չհասցրինք ասել,

ինչքան շնորհակալություն մնաց չարտասանված։

Բայց մեր կողքին այսօր էլ կանգնած են Մեծեր։

Լուռ, առանց աղմուկի։

Մարդիկ, որոնց խոսքն ու լռությունը

նույնքան հզոր են։

Մարդիկ, որոնց ներկայությունը

ծանրություն չէ, այլ՝ հենարան։

Նրանք չեն պահանջում ուշադրություն։

Նրանք պարզապես ապրում են արժանապատվությամբ,

կրում են փորձը՝ առանց ցուցադրելու,

և իրենց օրերով մեզ փոխանցում են ամենակարևորը՝

մարդ մնալու արվեստը։

Գուցե մենք սովոր ենք գնահատել

միայն կորստից հետո։

Բայց ներկայությունը հենց այն պահն է,

որտեղ դեռ կարող ենք ընտրություն անել։

Եկեք կանգ առնենք։

Տեսնենք։ Լսենք։

Գնահատենք՝ հիմա։

Գնահատենք նրանց, ովքեր մեր կողքին են։

Գրեք մեկնաբանություններում նրանց անունները՝

մարդիկ, ովքեր ձեզ ոգեշնչում են, ովքեր ձեզ ուժ են տալիս,

ովքեր այսօր, հենց հիմա, ձեր կյանքում մեծություն են պահում։

Անկախ նրանից, գիտեն թե ոչ, նրանք արժանի են լսել՝

«Ես տեսնում եմ քեզ, ես գնահատում եմ քեզ»։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 108

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Դասական բալանսավորման դրսևորում՝ Թուրքիայի հավակնությունների նկատմամբ

Դասական բալանսավորման դրսևորում՝ Թուրքիայի հավակնությունների նկատմամբ

Իսրայելի, Հունաստանի ու Կիպրոսի ռազմաքաղաքական դաշինքը նոր միս ու արյուն է ստանում։
Նոր ռազմավարական պայմանավորվածություններ՝ Թել Ավիվում, այդ թվում՝ համատեղ ռազմական նշանակության արտադրանքի, համատեղ էներգետիկ նախագծերի և ծովային տնտեսական էքսկլյուզիվ զոնաների հանատեղ շահագործման ու շահերի պաշտպանության...

Սոցցանցային գրառումներ

Այն ժամանակ, երբ Ամանորը դեռ հրաշք էր
Այն ժամանակ, երբ Ամանորը դեռ հրաշք էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.