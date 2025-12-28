Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը տեսականորեն չի հակասում ռուս-ամերիկյան երկխոսության զարգացմանը՝ հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Սակայն մեր վերջնական եզրակացությունները մենք անելու ենք բացառապես միջազգային ասպարեզում ԱՄՆ-ի վարչակազմի գործնական քայլերի վերլուծությունից ելնելով»,- հավելել է նախարարը։               
 
Ասածս սթափ ու անալիտիկ մտքի արդյունք է

28.12.2025 | 11:49

«Ես պատերազմից չեմ վախենում: Վախենում եմ

հետպատերազմական խաղաղությունից»։

Սա մեր պատերազմի վերջին օրերին կատարած իմ գրառումներից մեկի վերնագիրն է:

Հիմա էլ, ոչ թե վախենում, այլ ուղղակի սարսափում եմ ռուս-ուկրաինական պատերազմին հաջորդող խաղաղությունից:

Մանավանդ, երբ շոշափելիության աստիճան տեսնում եմ այն քայլերը, որոնք տեղի են ունենալու պատերազմի ավարտից հետո:

Տեսնում եմ այն արհավիրքները, որոնք, ճիշտ է, մեզ չեն ուղղված լինելու, բայց նաև մեզ են կպչելու անխուսափելիորեն։

Ասածս ոչ գուշակություն է, ոչ էլ բանդագուշանք:

Ասածս սթափ ու անալիտիկ մտքի արդյունք է:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

