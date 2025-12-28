Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.12.2025
 
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը տեսականորեն չի հակասում ռուս-ամերիկյան երկխոսության զարգացմանը՝ հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Սակայն մեր վերջնական եզրակացությունները մենք անելու ենք բացառապես միջազգային ասպարեզում ԱՄՆ-ի վարչակազմի գործնական քայլերի վերլուծությունից ելնելով»,- հավելել է նախարարը։               
 
Չճանաչված պետական կազմավորում Սոմալիլենդն Իսրայելը ճանաչեց անկախ պետություն

28.12.2025 | 16:26

Իսրայելը երեկ ճանաչեց ինքնահռչակ Սոմալիլենդի անկախությունն ու դարձավ առաջին ՄԱԿ անդամ պետությունը, որը ճանաչեց չճանաչված պետական կազմավորումը որպես սուվերեն պետություն։ Իր հարևաններից որևէ մեկը այն չի ճանաչել` ներառյալ Սոմալին, որից այն անջատվել է պատերազմի միջոցով՝ տարիներ առաջ։ Սոմալիլենդը միայն մասնակի է վերահսկում այն սահմաններն ու տարածքը, որոնց շրջանակներում ինքնահռչակվել է։

Իսկ Արցախն այդպես էլ կործանվեց Երևանի բազմաթիվ սխալների ու հայ քաղաքական ընտրանիների անհեռատեսության, անհետևողականության ու անգրագիտության հետևանքով։

Էդուարդ Աբրահամյան

