29.12.2025
 
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը տեսականորեն չի հակասում ռուս-ամերիկյան երկխոսության զարգացմանը՝ հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Սակայն մեր վերջնական եզրակացությունները մենք անելու ենք բացառապես միջազգային ասպարեզում ԱՄՆ-ի վարչակազմի գործնական քայլերի վերլուծությունից ելնելով»,- հավելել է նախարարը։               
 
Աղոթարան

28.12.2025
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
քանի որ Քո անսահման ողորմությամբ
պահեցիր ինձ անցնող գիշերվա մեջ,
ծածկեցիր Քո սուրբ աջով և հեռու պահեցիր ինձ տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր վտանգներից։
Դու, Տե՛ր,
գիշերվա խավարի մեջ
եղար իմ պահապանը,
իմ ապավենը և իմ խաղաղությունը։
Քո սուրբ կամքով
անցա գիշերվա ժամերը
և արժանացա տեսնելու
նոր օրվա լույսը։
Տե՛ր,
Թող Քո անունը փառավորվի այս աշխարհում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
