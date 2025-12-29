Կարևոր բաղադրիչներ

Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևոր բաղադրիչներից են`
Էներգետիկ անվտանգությունը,
Պարենային անվտանգությունը,
Ջրային անվտանգությունը,
Հողային անվտանգությունը,
Դեմոգրաֆիկ անվտանգությունը (Հայաստանում ամենաանտեսված անվտանգության ճյուղը),
Հոգևոր անվտանգությունը,
Լոգիստիկ անվտանգությունը,
Կրթական անվտանգությունը,
Ռազմական անվստահությունը,
Միգրացիոն անվտանգությունը
և այլն...
Թվարկված ոլորտները ՀՀ Ազգային անվտանգության համակարգի կարևորագույն, սակայն ամենաթերի սպասարկվող օղակներն են, որոնց կախվածությունն արտաքին գործոններից ու դերակատարներից հանգեցնում է երկրի ինքնիշխանության դեֆորմացիայի։
Ջրային ռեսուրսների, հողային պաշարների ավելի տգետ և հակաազգային կառավարման ձև հնարավոր չէ պատկերացնել։
Ջրային ռեսուրսները Հայաստանի Հանրապետության ամենաթանկարժեք ռեստորաններն են, որոնց կառավարման, ամբարման ուղղությամբ ուղղակի աննկարագրելի հնարավոր թողտվություն է։ Զուգահեռ իրականության մեջ Թուրքիան բոլոր սահմանային գետերը վերածում է ջրամբարների, նաև հարևան երկրների նկատմամբ ջրային «բլոկադա» իրականացնելով։
Հողային պաշարների մասնավորեցումն ու դրա հետագա վերաբաշխումն անգամ խուլիգանություն անվանելն է շատ մեղմ։
Մնացած ոլորտների մասին լավ է լռեմ։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ