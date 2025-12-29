Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.12.2025
 
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը տեսականորեն չի հակասում ռուս-ամերիկյան երկխոսության զարգացմանը՝ հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Սակայն մեր վերջնական եզրակացությունները մենք անելու ենք բացառապես միջազգային ասպարեզում ԱՄՆ-ի վարչակազմի գործնական քայլերի վերլուծությունից ելնելով»,- հավելել է նախարարը։               
 
Քաղաքական ցինիզմ՝ ռաբիս երգի ներքո

29.12.2025 | 13:17

Խնդիրը այն չէ, որ մարդը, ապրելով այս կեղտի ու քաոսի մեջ, կարող է նաև խնջույքի մասնակցել․ դա մարդկային է։

Աննորմալն ու դիտավորյալը այն է, երբ դա անում են այս աղետի պատասխանատուները՝ ցուցադրաբար։

Պետական պաշտոնյայի թռչկոտելը ճաշկերույթի ժամանակ պարզապես զվարճանք չէ․ երբ այն հանրայնացվում է, դա ուղերձ է։

Եվ երբ այդ ամենը կատարվում է ռաբիս երգի ներքո, դա արդեն ոչ միայն քաղաքական ցինիզմ է, այլև՝ բացահայտ բարոյական անկում։

Պետությունը չի կարող արժանապատվություն պահել, երբ այն ներկայացնողները հրապարակավ ոտնահարում են այն։

Գևորգ Կարապետյան

