Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Տիրոջ ողորմությամբ ու զորակցությամբ այս ընկած վիճակից կկարողանանք կանգնել ու մեջքներս ուղղել

Տիրոջ ողորմությամբ ու զորակցությամբ այս ընկած վիճակից կկարողանանք կանգնել ու մեջքներս ուղղել

30.12.2025 | 11:24

Որքան շատ մարդիկ պահքով, անկեղծ զղջումով, Պատարագներին, Ժամերգություններին, միասնական աղոթքներին մասնակցելով, ապաշխարությամբ մերձենան Աստծուն, հեռու մնան այս պահքի օրերին որկրամոլությունից, հոռի կրքերից, հարբեցողությունից, լինեն լրջամիտ, ողջախոհ, Աստվածապաշտ, հեզ ու խոնարհ, ուրախ Աստծու ներկայությունից, սիրով լցված միմյանց ու Տիրոջ նկատմամբ, այնքան մեր ազգի հավաքական վիճակը կփոխվի, կբժշկվենք հոգևոր հիվանդություններից, կապաքինվենք և Տիրոջ ողորմությամբ ու զորակցությամբ այս ընկած վիճակից կկարողանանք կանգնել ու մեջքներս ուղղել:

Այլապես, անկումը շարունակվելու է: Աղոթենք միասին.

ԱՂՈԹՔ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ԵՎ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ողորմած Աստված, Տե՛ր մեր Հիսուս Քրիստոս, աղաչում ենք օգնի՛ր մեր Հայոց ազգին դարձի գալ դեպի քեզ։ Խնդրում ենք ապաշխարության հոգի դի՛ր մեր մեջ ու Քո նկատմամբ սերը վառի՛ր մեր սրտերում, մտքերում ու հոգիներում։ Աղաչու՛մ ենք անսասան պահի՛ր Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն ու ողորմի՛ր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր դասին։ Տե՛ր, Քո Սուրբ Հոգին առաքի՛ր մեզ վրա, ողորմի՛ր, միաբանի՛ր մեզ ու խափանի՛ր չարի բոլոր ծրագրերը: Ավելացրու՛ մեր հավատը, հույսը, սերը և արժանացրու՛, գոհությամբ փառավորել Քեզ, Հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել
Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
