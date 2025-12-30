Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.12.2025
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Գայլի Լուսինը

Գայլի Լուսինը

30.12.2025 | 11:32

Չորս գիշեր հետո Գայլի Լուսինը կլուսավորի այն ամենը, ինչ ձմեռը փորձում էր պահել ստվերում։

2026 թվականի հունվարի 3-ին, ժամը 5։03-ին տարվա առաջին լիալուսինը կհասնի իր 100% լուսավորմանը։

Սա սուպերլուսին է՝ սովորականից ավելի պայծառ ու փոքր-ինչ ավելի մեծ, քանի որ այն տեղի է ունենում այն պահին, երբ Լուսինը գտնվում է Երկրին ամենամոտ կետում։

Ձմռան լիալուսինները ուրիշ կերպ են գործում, քան ամռանը։

Ամռանը լիալուսինը բարձրանում է արդեն տեսանելի բնապատկերի վրա։

Իսկ ձմռանը, երբ օրերը կարճ են, գիշերները՝ երկար, լիալուսինը ժամերով դառնում է գլխավոր լույսի աղբյուրը։

Այն բացահայտում է այն, ինչ մթությունը պահել էր իր մեջ։

Ձյան վրա մնացած հետքեր, որոնք կիսալուսնի տակ անտեսանելի էին, լիալուսնի ժամանակ հանկարծ երևում են։

Գետերի սառցե նախշերը։

Ծառերի ճյուղերի ստվերները՝ ձգված սառած դաշտերի վրա։

Ծառերի կեղևի հյուսվածքը։

Բլուրների ուրվագծերը, որոնք դատարկ էիր կարծել։

Գայլի Լուսինը բնապատկերին ոչինչ նոր չի ավելացնի։

Այն պարզապես կլուսավորի այն, ինչ արդեն կար՝ սպասելով, որ տեսնեն։

Գուցե հենց դա է անում լիությունը նաև մեր ներաշխարհում․

ոչ թե փոխում է այն, այլ բացահայտում։

Ցույց է տալիս այն, ինչ միշտ ներկա է եղել, բայց թաքնված՝ անբավարար լույսի տակ։

Չորս գիշեր հետո…

Ի՞նչ ես կարծում, Գայլի Լուսինը քեզ ինչ կցույց տա,

որը դու մինչ այս ապրել ես մթության մեջ։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Մեկնաբանություններ

