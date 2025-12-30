Կերկոխ եղածների վերջին ավարը

Սպասում եմ, թե երբ է Նիկոլ Փաշինյանը «Իրական Հայաստանի» թեմայով ռեփ երգելու։ Դրանից հետո միջազգային մամուլը, «Խոշոր շահում» ֆիլմի հերոսուհու ոճով, կգրի՝ արդեն երգում է։ Կարող եք առարկել, թե երգելու համար ձայն չունի։ Բանաստեղծություն գրելու համար տաղանդ ունի՞, որ գրել է, թմբակահար լինելու համար շնորհք ունի՞, որ փայտիկներով ցմփցմփացնում է։ Կառավարություն ղեկավարելու համար կրթություն, աշխատանքային փորձ, հմտություններ ունի՞, որ տնտեսական հեղափոխություն է անում ՀԴՄ դիկտատուրայի, խելացի անասնագոմերի, հին ավտոների կմախքներ-մետաղի ջարդոնը հավաքելու, անգլերենի իմացությամբ մոշ աճեցնելու միջոցով։ Դիվանագիտական կրթություն, դիվանագիտության փորձ ունի՞, որ միջազգային ասպարեզում Հայաստան է ներկայացնում։ Փողոցից պալատ բերված, բիրդան աղա դառած, ոսկորը սոված-չկշտացածներն անցած 8 տարում Հայաստանը սարքել են թմրամոլության, խաղամոլության, իրավական բեսպրեդելի, կամայականության, պետբյուջեի թալանի երկիր։ Ոչ մի իշխանություն հավերժ չէ, կյանքը սուպերմարկետ է, որտեղ կարող ես շատ բան վերցնել, սակայն վերջում պետք է ամեն բանի համար վճարես։ Արժե, որ կերկոխ եղածները հիշեն այդ մասին։
Ոսկան Սարգսյան
Ծաղրանկարը՝ Նիկօ-ի