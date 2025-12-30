Թե ասես՝ զվարճասեր ազգ ենք, ախր դա էլ չենք

Հեդոնիզմ
Բարոյագիտական սկզբունք, ըստ որի, հաճույքին ձգտելը մարդու վարքագիծը որոշող հիմնական շարժառիթն է։
Մի թեթև զննող տրամադրությամբ ու հայացքով նայենք մեզ, մեր շուրջբոլորը։
Եվ սա նոր երևույթ չէ. սա շատ վաղուց է։
Նայենք, թե ինչպես ենք պատրաստվում տոն օրերին կամ տոնախմբություններին։
Առևտուր ենք անում առնվազն մի 15 օրվա համար, տեղ-տեղ նույնիսկ հերթեր են առաջանում։ Կարծես՝ սա ամենավերջին առևտուրն է։ Հետո մեծ մասը նստելու է տանը, դուրս չի գալու, ուտել-խմելուց հետո տնքալով մեկնվելու է, ասելով, թե շատ ուտելն էլ մի բան չի, բայց դե, քիչ ուտելն էլ շանտղություն է։ Սոդաջուր խմենք...
Երկար տարիներ է, որ ղեկավար ընկերները և որոշ գործարարներ մարդկանց փորձում են ուրախացնել կամ աշխուժացնել համերգներով, տոնածառներով, փոքրիկների նվերներով, ճառերով, անձամբ շոուներին մասնակցելով կամ էլ հենց շոումեն դառնալով: Ամենաշատը իրենք՝ կազմակերպիչներն են ուրախանում, քանի որ, տնից դուրս բերված և նորություն տեսնող երեխաներից բացի, ուրախացողներ համարյա չկան:
Մարդիկ գնում են տեսարաններին ներկա լինելու։ Ընդամենը ներկա լինելու, որ խոսելու մի նոր նյութ ունենան։ Տխուր վիճակ է։
Թամաշաչի ազգ ենք:
Մեխակ Սայադյան