30.12.2025
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նամակ Ձմեռ պապին

30.12.2025 | 14:29

Նամակով իմ այս հրատապ

շատ եմ խնդրում քեզ, Ձմեռ պապ,

աղաչում եմ՝ գալիք տարի

երազանքը իմ կատարիր։

Չեմ խնդրում ես սիրուն տիկնիկ,

ոչ` տոնածառ, ոչ` խաղալիք,

պետք չէ քեզնից ոչ մի նվեր,

հետ բեր միայն Արցախը մեր։

Հայրիկս որ գոնե՛ ժպտա,

մայրիկս որ ուրա՜խ խնդա,

տատիկս լուռ չտառապի՝

տա՜ր մեզ Արցախ, Ձմե՛ռ պապի։

Քո սրտին թե մոտ ենք ու թանկ՝

մեզ համար էլ գործիր հրաշք,

որ մոռանանք վի՜շտ, տառապա՜նք,

տները մեր վերադառնանք։

Խնդրում եմ՝ ինձ մի՛ նախատիր,

Արցախը մեր նախ ազատիր,

թող որ ամեն մի ընտանիք

ապրի այնտեղ` միշտ երջանիկ։

Վահրամ Օհանջանյան

Դիտվել է՝ 140

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել
Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
