Նամակ Ձմեռ պապին

Նամակով իմ այս հրատապ
շատ եմ խնդրում քեզ, Ձմեռ պապ,
աղաչում եմ՝ գալիք տարի
երազանքը իմ կատարիր։
Չեմ խնդրում ես սիրուն տիկնիկ,
ոչ` տոնածառ, ոչ` խաղալիք,
պետք չէ քեզնից ոչ մի նվեր,
հետ բեր միայն Արցախը մեր։
Հայրիկս որ գոնե՛ ժպտա,
մայրիկս որ ուրա՜խ խնդա,
տատիկս լուռ չտառապի՝
տա՜ր մեզ Արցախ, Ձմե՛ռ պապի։
Քո սրտին թե մոտ ենք ու թանկ՝
մեզ համար էլ գործիր հրաշք,
որ մոռանանք վի՜շտ, տառապա՜նք,
տները մեր վերադառնանք։
Խնդրում եմ՝ ինձ մի՛ նախատիր,
Արցախը մեր նախ ազատիր,
թող որ ամեն մի ընտանիք
ապրի այնտեղ` միշտ երջանիկ։
Վահրամ Օհանջանյան