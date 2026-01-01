Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.01.2026
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Տարիների միջև

Տարիների միջև

Տարիների միջև
31.12.2025 | 21:59
Հունվարի 1
Աստված մեր և Տեր մեր, հրճվում ենք Քեզանով:
Առանց քո օգնության չենք կարող աներկյուղ դիմավորել առաջիկա տարին:
ԵՍ ԿԱՆԳՆԱԾ ԵՄ տարիների միջև: Իմ ներկայության Լույսը ցոլանում է գալիք տարիների վրա` իբրև ճառագայթ Արդարության Արեգակի: Դեպի ետ, անցյալ տարվա վրա է ընկնում Իմ Ստվերը` ծածկելով տագնապը, տառապանքը և հուսախաբությունը անցած տարվա:
Մի՛ մնա կանգնած անցյալի մեջ, մոտեցի՛ր ներկային ու նրա Տերը եղիր: Դու անցյալը գործածիր, ինչպես ծառերն են գործածում Իմ Արևալույսը, երբ ներծծելով կլանում ու ամբարում են այն, որպեսզի այնուհետև պատրաստեն ցոլքերը բարկ կրակի: Դու էլ Ինձնից` Աշխարհի Լույսից, ամբարիր միայն օրհնություններ: Այս մտածումները թող քաջալերե՛ն քեզ:
Թո՛ղ ապագային վերաբերվող քո բոլոր վախերը. Թո՛ղ մտահոգությունները, որ ունենում ես քո սիրելիների աղքատության համար. թո’ղ անցյալի քո բոլոր դառն ու անազնիվ մտածումները:
Թո՛ղ, հեռու նետիր քո անսիրալիր վերաբերմունքները, ձախորդության զգացումները, հուսախաբությունները, որ ունեցար քո անձի ու այլոց նկատմամբ, քո տխրությունները, քո հուսահատությունները. թողնենք, որ հեռացող անցյալի մեջ նրանք մոռացված մնան, իսկ մենք առա՛ջ ընթանանք` վերածնված կյանքի նոր ճանապարհով:
Դու չպետք է տեսնես այնպես, ինչպես ուրիշներն են տեսնում: Ես տարին բռնել եմ իմ ձեռքում և իբրև ավանդ եմ պահել քեզ համար:
Սակայն Ես քեզ առաջնորդելու եմ օրը օրին: Հարկ չկա, որ դու ցանկանաս նախապես իմանալ, թե ինչ պարգևներ պիտի տրվեն քեզ, և դրանց հետ նաև` վախերն ու մտահոգությունները: Ես ամեն օրվա համար կտամ քեզ անհրաժեշտ զորությունն ու իմաստությունը:
Դիտվել է՝ 198

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել
Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.