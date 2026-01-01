Աղոթարան
31.12.2025 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
կանգնում եմ Քո առաջ
անցնող տարվա վերջալույսին։
Շնորհակալ եմ Քեզ, Տե՛ր,
այստարվա ամեն օրվա համար՝
և ուրախության և փորձության։
Որովհետև նույնիսկ ցավի մեջ
Դու լույս էիր, իսկ խավարում՝ համբերող և սպասող Հայր։
Տե՛ր,
շնորհակալ եմ, որ այս տարվա ընթացքում, Քո անթաքույց
լույսը չհեռացավ ինձնից, թեպետ ես հաճախ հեռացա նրանից։
Տարեմուտին հանձնում եմ Քեզ իմ հիշողությունները, իմ սխալները, իմ վերքերը, չկատարված խոստումները։
Մաքրիր դրանք Քո անպատմելի ողորմությամբ։
Անավարտ սիրով հանձնում եմ գալիք տարին Քո խնամող Ձեռքի ափի մեջ,
ինչպիսին էլ, որ այն լինի։
Դու՛ եղիր իմ Լույսը, իմ Ճանապարհը
և իմ Հույսը։
Որպեսզի ամեն առավոտ հիշեմ,
որ ժամանակը շնորհ է և ամեն երեկո կարողանամ ասել՝
«Փառք Քեզ, Տե՛ր»։
Քեզ փառք, պատիվ և երկրպագություն
Հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ