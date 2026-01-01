Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.01.2026
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
31.12.2025 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
կանգնում եմ Քո առաջ
անցնող տարվա վերջալույսին։
Շնորհակալ եմ Քեզ, Տե՛ր,
այստարվա ամեն օրվա համար՝
և ուրախության և փորձության։
Որովհետև նույնիսկ ցավի մեջ
Դու լույս էիր, իսկ խավարում՝ համբերող և սպասող Հայր։
Տե՛ր,
շնորհակալ եմ, որ այս տարվա ընթացքում, Քո անթաքույց
լույսը չհեռացավ ինձնից, թեպետ ես հաճախ հեռացա նրանից։
Տարեմուտին հանձնում եմ Քեզ իմ հիշողությունները, իմ սխալները, իմ վերքերը, չկատարված խոստումները։
Մաքրիր դրանք Քո անպատմելի ողորմությամբ։
Անավարտ սիրով հանձնում եմ գալիք տարին Քո խնամող Ձեռքի ափի մեջ,
ինչպիսին էլ, որ այն լինի։
Դու՛ եղիր իմ Լույսը, իմ Ճանապարհը
և իմ Հույսը։
Որպեսզի ամեն առավոտ հիշեմ,
որ ժամանակը շնորհ է և ամեն երեկո կարողանամ ասել՝
«Փառք Քեզ, Տե՛ր»։
Քեզ փառք, պատիվ և երկրպագություն
Հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել
Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.