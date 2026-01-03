Ճշմարիտ ուժը ծնվում է հանգստությունից
02.01.2026 | 21:59
Իսկ նրանք, որ Տիրոջն են սպասում, պիտի
նորոգեն իրենց զորությունը (Ես. Խ. 31):
Դուքպետք է վերափոխվեք, նոր մարդ դառնաք: Այդ կերպափոխությունը կարող է կատարել միայն ձեր Տերը. Քրիստոս, Քրիստոս, Քրիստոս: Ձեր հույսը դրեք Ինձ վրա. խաղաղվեք: Ճշմարիտ ուժը ծնվում է հանգստությունից: Ամենամեծ հաղթահարող ուժը սերն է: Մի՛ վախեցեք. Իմ օրհնանքը ձեզ հետ կլինի:
Առվակներ, խողովակներ եղեք, Իմ հոգին կհոսի ձեր միջով և իր ընթացքի ժամանակ աննկատ կառնի ու կտանի անցյալի ողջ դառնությունը:
Քա՛ջ եղեք. Աստված սիրո՛ւմ է ձեզ: Աստված կմարտնչի՛, Աստված կշահի՛ հաղթանակը: Պիտի տեսնե՛ք, ճանաչե՛ք և ուրախանա՛ք. ճանապարհը կբացվի՛. այն, ինչ Իմ Սերը մտածել ու ծրագրել է, կտեսնե՛ք, որովհետև այն հայտնի կդառնա ձեզ օրըստօրե: Միայն թույլ տվեք, որ սովորեցնեմ ձեզ. տղեկի պես եղեք. տղան չի հարցնում ծրագրերի մասին, այլ ուրախությամբ ընդունում է այն:
