Ճշմարիտ ուժը ծնվում է հանգստությունից

02.01.2026 | 21:59
Հունվարի 3
Իսկ նրանք, որ Տիրոջն են սպասում, պիտի
նորոգեն իրենց զորությունը (Ես. Խ. 31):
Դուքպետք է վերափոխվեք, նոր մարդ դառնաք: Այդ կերպափոխությունը կարող է կատարել միայն ձեր Տերը. Քրիստոս, Քրիստոս, Քրիստոս: Ձեր հույսը դրեք Ինձ վրա. խաղաղվեք: Ճշմարիտ ուժը ծնվում է հանգստությունից: Ամենամեծ հաղթահարող ուժը սերն է: Մի՛ վախեցեք. Իմ օրհնանքը ձեզ հետ կլինի:
Առվակներ, խողովակներ եղեք, Իմ հոգին կհոսի ձեր միջով և իր ընթացքի ժամանակ աննկատ կառնի ու կտանի անցյալի ողջ դառնությունը:
Քա՛ջ եղեք. Աստված սիրո՛ւմ է ձեզ: Աստված կմարտնչի՛, Աստված կշահի՛ հաղթանակը: Պիտի տեսնե՛ք, ճանաչե՛ք և ուրախանա՛ք. ճանապարհը կբացվի՛. այն, ինչ Իմ Սերը մտածել ու ծրագրել է, կտեսնե՛ք, որովհետև այն հայտնի կդառնա ձեզ օրըստօրե: Միայն թույլ տվեք, որ սովորեցնեմ ձեզ. տղեկի պես եղեք. տղան չի հարցնում ծրագրերի մասին, այլ ուրախությամբ ընդունում է այն:
Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել
Դա սեր էր, որ կարելի էր շոշափել

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
