Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.01.2026
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Միմյանց նկատմամբ սիրով լցվելը կբերի Լույսի կողմից խավարի հալածման

Միմյանց նկատմամբ սիրով լցվելը կբերի Լույսի կողմից խավարի հալածման

Միմյանց նկատմամբ սիրով լցվելը կբերի Լույսի կողմից խավարի հալածման
03.01.2026 | 12:17

Փա՜ռք Աստծո,

Տարեմուտի Ս. Պատարագին այս տարի մեր եկեղեցում բավական թվով հավատացյալ մարդիկ կային:

Տիրոջով է գալու փրկությունը, յուրաքանչյուրի անձնական հոգևոր սխրանքը, օրինակ հունվարի 1-ին ձնառատ եղանակին առավոտյան Ս.Պատարագի գալը, Տիրոջ Մարմնին ու Արյանը հաղորդվելը, մեղքից, չարությունից հրաժարվելը, հավատով Աստծուն դառնալը, միմյանց նկատմամբ սիրով լցվելը կբերի Լույսի կողմից խավարի հալածման:

Իսկ, շուտով կծնվի Փրկիչը` Մանուկ Հիսուսը, ՈՒմ համար պատրաստենք մեր սրտերը որպես բնակարան:

Որտեղ բնակվի Տերը, այնտեղ կբնակվեն իր պաշտոնյաները` այսինքն հավատացյալ ժողովուրդը: Մնացած բարեմաղթանքների իրականացման համար հենց դա կլինի ամուր հիմք:

Աղոթք առ Սրբուհի Աստվածածին

Անկանիմք (ընկնում ենք) առաջի քո, սո՛ւրբ Աստուածածին, եւ աղաչեմք զանարատ զԿոյսդ`բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց եւ աղաչեա՛ զմիածին Որդիդ փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

Ամեն:

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

«Սիրո» և «նվիրվածության» ևս մի հուզիչ որոշում
«Սիրո» և «նվիրվածության» ևս մի հուզիչ որոշում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.