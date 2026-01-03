Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.01.2026
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
«Սիրո» և «նվիրվածության» ևս մի հուզիչ որոշում

03.01.2026 | 12:34

Սկսվե՜ց, ամեն վայրկյան իր քաղաքացիներին սեր խոստովանող մեր կառավարությունը տարվա առաջին իսկ օրվանից շրջանառության մեջ դրեց սիրո և նվիրվածության ևս մի հուզիչ որոշում:

Պատկերացնու՞մ եք, շտապ օգնության ծառայությունից այսուհետ վատառողջ բուժառուն կարող է անվճա՜ր, հասկանու՞:մ եք՝ անվճար, տարվա մեջ օգտվել ամբողջ 8 անգամ:

Ինչպիսի՜ հոգատարություն:

Դա դեռ ամբողջը չէ: Որպես քաղաքացիների և բուժօգնության անօրինակ հարազատության ցայտուն վկայություն, դուք կարող եք այդ ութ անգամից դուրս անթիվ անգամ կանչ պատվիրել, ամեն այցը 10- 15 հազար վճարով: Դա հատկապես կարևոր է տարեց թոշակառուների համար, ովքեր հաճախակի են կարոտում շտապ օգնության անձնակազմերին:

Կեցցե՜ն մեր հիվանդները, կեցցե՜ն մեր բժիշկները, կեցցե՜ն մեր իշխանավորները:

ՈՒռռռռա՜:

Հայկ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

