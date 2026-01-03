Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Միայն քչերն են, որ սիրում են հայրենիքը սեփական անձից վեր

Միայն քչերն են, որ սիրում են հայրենիքը սեփական անձից վեր

Միայն քչերն են, որ սիրում են հայրենիքը սեփական անձից վեր
03.01.2026 | 13:36

Հայրենասերները տարբեր են, նրանց սերը՝ ևս: Ոմանց սերը հիվանդագին է և վնասում է, մյուսներինը՝ եսակենտրոն. նրանք իրենց ավելի են սիրում հայրենիքի մեջ, քան հայրենիքը՝ իրենց մեջ, սեփական սերն են սիրում և այդ սիրով հպարտանում, ուռում, փքվում…

Ոմանք հայրենիքը սիրում են, ասես, իրենց հարուստ հորը, որից անդադար կարելի է ռեսուրս քամել: Ոմանք սիրում են հայրենիքը, ասես, իրենց հոգատար մորը, որից անդադար պիտի փաղաքշանք և սատարում ստանան:

Շատերը սիրում են հայրենիքը՝ ազնվական երևալու համար, սեփական հեղինակության համար, մյուսներն էլ սիրում են հայրենիքը՝ նրան օգտագործելու և շահագործելու համար….

Ու միայն քչերն են, որ սիրում են հայրենիքը

սեփական անձից վեր,

սեփական փառքից վեր,

սեփական ունեցվածքից վեր,

սեփական կյանքից վեր…

Ահա այս քչերին եմ ուզում մաղթել ամրություն և տոկունություն, համբերություն և երկաթե նյարդեր, որպեսզի տարին հաջող լինի ՄԻՄԻԱՅՆ նրանց համար, քանզի մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է, որպեսզի 2026-ը հենց այս քչերի իղձերի իրականացման տարի լինի:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 156

