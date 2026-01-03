Իսկ հայրենիքը փոքրանում ու փոքրանում է

Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ վաճառքի է հանված ոչ միայն հայրենիքը, այլև՝ հայրենասիրությունը։ Տեսեք՝ ժողովուրդը նույնիսկ դժվարանում է տարբերել, թե ով է իրականում պայքարում հայրենիքի համար, իսկ ով հայրենիքի անվան տակ անուն ու հարստություն ձեռք բերում։
Հայրենասիրությունը նույնիսկ մեդիադաշտում է դարձել վաճառքի առարկա, թե ով ավելի ճոխ բառերով կխոսի հայրենիքի մասին և կկարողանա ավելի մեծ լսարան ունենալ։
Նայում ես անընդհատ տարածվող կոչերն ու տեսանյութերը, և այնքան պարզ է դառնում, թե ինչպես են շատերը հայրենիքը սարքել բերանի ծամոն՝ փող աշխատելու կամ լսարան ավելացնելու համար։
Հայրենիքը վաճառվում է ամենուր՝ քաղաքական դաշտից մինչև բարեգործություն ու յութուբյան ալիքներ, իսկ իրականում հայրենիքը փոքրանում ու փոքրանում է՝ իր կողքին ունենալով լոկ փոքր մի հատված այն նվիրյալների, որոնց համար հայրենիքը հյուրանոց չէ, և հայրենասիրությունը անուն ձեռք բերելու միջոց չէ։
Ամոթ է։ Մի վաճառեք այն վերջինը, որ մնացել է։
Նաիրի Հոխիկյան