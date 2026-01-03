Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.01.2026
 
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
Նորություններ » Տեսնես՝ գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով

Տեսնես՝ գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով

Տեսնես՝ գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով
03.01.2026 | 14:43

Էն, որ ՈՒկրաինայի տարածքային ամբողջականությունից էին խոսում, ուրիշ երկրի տարածք մտնելը սխալ էին համարում, սանկցիաներ ու եսիմ ինչ զիբիլներ էին կիրառում, տեսնես դրանցից գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով:

Իհարկե ոչ, չի բացի: Կսկսեն հաչալ, թե բա` Վենեսուելայում դեմոքրըսի չկա: Յանի Ադրբեջանում կա: Ալիևը թունդ դեմոկրատ ա, Մադուրոն` չէ:

Այ էդ կարգի երեսպաշտ զիբիլների հետ գործ ունենք:

Իսկ իրականում ամեն ինչ բնական գնում է: Վենեսուելան ԱՄՆ-ին է անցնելու, դա վաղուց է որոշված:

Միհրան Միրզոյան

Դիտվել է՝ 118

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Հայաստանը, որպես էլեկտրաներգիա արտահանող երկիր, չի տեղավորվում Անկարայի ու Բաքվի տարածաշրջանային նկրտումների մեջ

Իրականում հայ-թուրքական էներգետիկ փոխգործակցությունն արդեն ընթանում է, ինչպես ասում են՝ «գետնի վրա»: Ու խոսքը Թուրքիայից նավթամթերքի ներկրման մասին չէ, ինչի մասին գրել էի օրերս:
Democracy & Freedom Watch-ի համաձայն՝ 2025 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանը Վրաստանի տարածքով Թուրքիա է արտահանել 30,60 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա...

Սոցցանցային գրառումներ

«Սիրո» և «նվիրվածության» ևս մի հուզիչ որոշում
«Սիրո» և «նվիրվածության» ևս մի հուզիչ որոշում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
-Դու մե­նակ չես, մե­նակ չես, մե­նակ չես...
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.