Տեսնես՝ գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով

Էն, որ ՈՒկրաինայի տարածքային ամբողջականությունից էին խոսում, ուրիշ երկրի տարածք մտնելը սխալ էին համարում, սանկցիաներ ու եսիմ ինչ զիբիլներ էին կիրառում, տեսնես դրանցից գոնե մեկը բերանը կբացի՞ ԱՄՆ-ի` Վենեսուելայի վրա հարձակվելու պահով:
Իհարկե ոչ, չի բացի: Կսկսեն հաչալ, թե բա` Վենեսուելայում դեմոքրըսի չկա: Յանի Ադրբեջանում կա: Ալիևը թունդ դեմոկրատ ա, Մադուրոն` չէ:
Այ էդ կարգի երեսպաշտ զիբիլների հետ գործ ունենք:
Իսկ իրականում ամեն ինչ բնական գնում է: Վենեսուելան ԱՄՆ-ին է անցնելու, դա վաղուց է որոշված:
Միհրան Միրզոյան