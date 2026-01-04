Մի՛ ծրագրիր

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Irates.am-ը շնորհավորում է իր ընթերցողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2026-ը լինի հայրենանպաստ փոփոխությունների, ազգապահպան արժեքների վերակերտման, հանրային զարթոնքի ու արժանապատիվ կենսակերպի բարեբեր տարի:                
 
03.01.2026 | 21:59
Հունվարի 4
Տե՛ր, Քո ճանապարհը ցույց տուր, որ քայլենք Քո
շավիղներով:
Սովորեցրու մեզ ու Առաջնորդիր`
Քո ճշմարտությամբ:
Ամեն ինչ լավ է: Հրաշալի բաներ են քեզ սպասվում:
Մի՛ սահմանափակիր Աստծուն: Նա կհոգա և կարգի կբերի ամեն ինչ:
Արմատախիլ արա «ես»-ը` քո ընթացքը կասեցնող այդ խոչընդոտը: Նախապես ծրագրեր մի՛ կազմիր, քո ճանապարհը պետք է քայլ առ քայլ բացվի: Դե՛ն նետիր վաղվա բեռը:
Մեծ բեռներ կրողը Քրիստոսն է:
Դու չե՛ս կարող կրել Իր բեռը:
Նա միայն կամենում է, որ դու կրես օրվա քո բաժին բեռի մի մա՛սը միայն:
