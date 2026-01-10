Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
05.01.2026 | 17:20

Նիկոլասին Թրամփի կողմից գերեվարելու թեմայով, որ ասում եք, թե տարոսը մեզ: Ժողովուրդ ջան, շարունակաբար ասում եմ, որ պետությունների միջև պայքարը ռեսուրսի շուրջ է: Այսինքն, ոչ ոք այլ ժողովուրդների համար, ուղղակի բարյացկամությունից ելնելով, որևէ բան չի անում:

Թրամփը Մադուրոյին տարավ, որ տիրանա վենեսուելական նավթին: Այո, էլի կասեմ, որ Նիկոլասը վատ տղա էր, ժողովուրդը ազատվեց նրանից, և հույս ունեմ, որ իրենց համար ավելի լավ օրեր կգան. Բայց սա չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ը գործում է ի շահ այս ժողովրդի:

Ասածս ի՞նչ կցուցանե, եթե դրսից Նիկոլին հանեցին, դրսից էլ թելադրելու են իրենց շահը, դա չի լինելու հանուն հայի բարեկեցության: Հետևաբար, ձեր/մեր պարտականությունը՝ այս իշխանությանը փոխելու, ոչ մի կերպ չի կարելի պատվիրակել կամ թողնել օտար ուժերի, կրկնում եմ՝ ոչ մի պարագայում: Պատրաստվեք ինքնուրույն և միահամուռ ջանքերով պատասխանատվություն ստանձնելու:

Հովհաննես Ավետիսյան

