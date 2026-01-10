Նիկոլասին Թրամփի կողմից գերեվարելու թեմայով, որ ասում եք, թե տարոսը մեզ: Ժողովուրդ ջան, շարունակաբար ասում եմ, որ պետությունների միջև պայքարը ռեսուրսի շուրջ է: Այսինքն, ոչ ոք այլ ժողովուրդների համար, ուղղակի բարյացկամությունից ելնելով, որևէ բան չի անում:
Թրամփը Մադուրոյին տարավ, որ տիրանա վենեսուելական նավթին: Այո, էլի կասեմ, որ Նիկոլասը վատ տղա էր, ժողովուրդը ազատվեց նրանից, և հույս ունեմ, որ իրենց համար ավելի լավ օրեր կգան. Բայց սա չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ը գործում է ի շահ այս ժողովրդի:
Ասածս ի՞նչ կցուցանե, եթե դրսից Նիկոլին հանեցին, դրսից էլ թելադրելու են իրենց շահը, դա չի լինելու հանուն հայի բարեկեցության: Հետևաբար, ձեր/մեր պարտականությունը՝ այս իշխանությանը փոխելու, ոչ մի կերպ չի կարելի պատվիրակել կամ թողնել օտար ուժերի, կրկնում եմ՝ ոչ մի պարագայում: Պատրաստվեք ինքնուրույն և միահամուռ ջանքերով պատասխանատվություն ստանձնելու:
Հովհաննես Ավետիսյան