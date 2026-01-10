Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԲԿ-ներում անորոշ վիճակ է. նախարարի հրաման չկա, ապահովագրական համակարգը փաստացի չի գործում

05.01.2026 | 17:29

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խոստացել էր, որ 2026 թ. հունվարի 1-ից լիարժեք կգործի առողջության ապահովագրության համակարգը: Այսօր հունվարի 5-ն է` 2026 թ. առաջին աշխատանքային օրը, և ԲԿ-ներում չգիտեն` ինչպես պետք է աշխատեն, քանի որ ասացին` նախարարի հրաման դեռ չկա: Թե´ հիվանդանոցներում, թե´ պոլիկլինիմաներում բժիշկները անհասկանալի իավիճակում են հայտնվել, քանզի ո՛չ հրաման ունեն, ո՛չ ուղեցույց, ո՛չ էլ ֆինանսավորման ձև, որ իմանան` ինչպես վարվել ապահովագրական համակարգի շահառու պացիենտների հետ: Օրինակ` պացիենտը, որ դիմել է հետազոտության կամ բուժօգնության, պե՞տք է դրա դիմաց վճարի, թե՞ ոչ, այս հարցի պատասխանը, գոնե այս պահի դրությամբ, ոչ ոք չունի:

Առողջապահության նախարարությունից այս պահին մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, պարզվեց` նախարարությունում խառն են, «մեծարգո վարչապետին» են պատրաստվում ընդունել:

Փաստորեն, ոչ միայն «Արմեդ» համակարգը նորմալ չի գործում, ինչի մասին գրել էինք երեկ, այլև նախարարի հրամանն անգամ չկա, մինչդեռ Ավանեսյանը վստահեցնում էր, թե հունվարի 1-ից անխափան կաշխատի համակարգը:

Վահե Մակարյան

