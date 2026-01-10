Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
05.01.2026 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
Բեթղեհեմի լռության մեջ Մարդացած Աստվա՛ծ,
Դու ծնվեցիր խոնարհ մսուրում,
որպեսզի բարձրացնես ընկած մարդուն,
Դումուտք գործեցիր ժամանակի սահմանների մեջ,
որպեսզի հավերժությունը բացես մահկանացուների առաջ։
Քո Ծնունդը դարձավ երկնքի ու երկրի հաշտություն, սառը աշխարհի մեջ բոցավառված սեր։
Խաղաղեցրու աշխարհը,
ջերմացրու սրտերը, մխիթարիր որբերին ու միայնակներին,
բժշկիր վիրավոր հոգիները,
և մեզ բոլորիս արժանի դարձրու
Քեզ դիմավորելու լուսավոր ուրախությամբ։
Քեզ փա՛ռք՝
Մանկան մեջ հայտնված Հավերժական Աստվա՛ծ,
Քեզ փա՛ռք՝
մեր փրկության համար Մարդացած Տե՛ր,
այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 461

