Աղոթարան
05.01.2026 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
Բեթղեհեմի լռության մեջ Մարդացած Աստվա՛ծ,
Դու ծնվեցիր խոնարհ մսուրում,
որպեսզի բարձրացնես ընկած մարդուն,
Դումուտք գործեցիր ժամանակի սահմանների մեջ,
որպեսզի հավերժությունը բացես մահկանացուների առաջ։
Քո Ծնունդը դարձավ երկնքի ու երկրի հաշտություն, սառը աշխարհի մեջ բոցավառված սեր։
Խաղաղեցրու աշխարհը,
ջերմացրու սրտերը, մխիթարիր որբերին ու միայնակներին,
բժշկիր վիրավոր հոգիները,
և մեզ բոլորիս արժանի դարձրու
Քեզ դիմավորելու լուսավոր ուրախությամբ։
Քեզ փա՛ռք՝
Մանկան մեջ հայտնված Հավերժական Աստվա՛ծ,
Քեզ փա՛ռք՝
մեր փրկության համար Մարդացած Տե՛ր,
այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
