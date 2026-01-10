Ինչպես են ներթափանցում և ոչնչացնում այլ համակարգեր կամ երկրներ

Առաջին փուլ. ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ
• Կառավարության կազմ մտնել. հիմնականում այլ երկրներում սովորած, հավաքագրված դեսպանների, դեսպանատների կամ ուսանողների միջոցով։
• Անկառավարելի ուժերի ներգրավումը, սրանց օգտագործում են ժամանակ առ ժամանակ իրավիճակը լարելու միջոցով՝ ինչպես 2017-ին ՊՊԾ գնդի գրավման ժամանակ, և շատ այլ դեպքեր։
• Հիմնական պաշտոնների զավթում։
• Գաղտնի ցանցային կապ աղանդների և գործակալական ցանցի միջև։
Երկրորդ փուլ. ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ
• Նախարարություններում յուրայինների նշանակումով ընդլայնում են իրենց ազդեցությունը։
• Կառավարությունում որոշումների կայացման կենտրոնների վերահսկողություն։ Այդ կենտրոններն են՝ ԱԱԾ, ԱԳՆ, Ոստիկանություն, բանակ, Դատախազություն։
• Հասարակության ռեսուրսների կառավարումը յուրային ՀԿ-ների և մեդիայի միջոցով։
• Թվացյալ օրինական ինստիտուտների ստեղծում։
Երրորդ փուլ. ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ
• Արհեստական տնտեսական ճգնաժամի առաջացում։
• Վիճակագրության և տեղեկատվության աղավաղում, որը հոյակապ իրականացնում են քպ-ն ու նիկոլը։
• Անբարոյականության, կազմակերպված կոռուպցիայի և հասարակության հուսահատության խթանում։
• Պետական հաստատությունների միջև արհեստական տարաձայնությունների ստեղծում։
Չորրորդ փուլ. ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
• Կենսապահովման խնդիրների ստեղծում։
• Կեղծ բողոքի ակցիաների կազմակերպում։
• Ձախողումների մեծացում։
• Հաջողությունների թաքցնում:
Հինգերորդ փուլ. ԱԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄ
• Արևմտյան մշակույթի խթանում։
• Հեղափոխական արժեքների դեմ պայքար։
• Կրոնական և ազգային համոզմունքների թուլացում։
• Թշնամու հետ հարաբերությունների կարգավորում։
Վեցերորդ փուլ. ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՎԱՃՈՒՄ
• Նվիրված կառավարիչների վերացում։
• Կառավարության լիակատար վերահսկողություն։
• Սահմանադրության փոփոխություն։
• Սկզբնական իդեալներից շեղում։
Հասարակության կողմից դիմադրելու ձևերը
• Բարձրացնելով ընկալունակությունը,
• Վերահսկիչ նշանակումներ,
• Կառավարության մաքրում՝բացահայտելով ներթափանցածների իրական դեմքը։
Զգուշացում
Այս սցենարը ձախողելու համար պետք է բարձրացնել հասարակության զգոնությունը։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ