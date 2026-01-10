Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Մնաս բարով, իմ 3-րդ Մաս

Մնաս բարով, իմ 3-րդ Մաս
06.01.2026 | 14:00

Օտարության սառը ձեռքը՝

Իր դաժան բարևով

Շուտով կսեղմի իմ ձեռքը՝

Անողորմ մի ձևով:

Հետո կնայի աչքերիս՝

Կհանի իր շքեղ մորթը,

Եվ գայլի իր ժանիքներով

Կհափռի կոկորդս:

Ինձ չի լսի, ինձ չի խղճա՝

Էլ չի թողնի երբեք,

ՈՒ չի լինի՝ գոնե նայի

Խեղդվող դեմքիս՝

Ինձ կարեկցող մի դեմք:

Օտարության սառը ձեռքը՝

Իր դաժան բարևով,

Չարախնդում է ինձ հեռվից՝

Սիրտս ճզմում է ահերով:

Նա սպասում է արդեն ինձ,

Եվ ժանիքն է ժպտում՝

Որպես հեռավոր իմ դահիճ՝

Նայում է ու չարախնդում:

Չուից առաջ հարյուր գրամ՝

Լցնեմ օղի խմեմ,

ՈՒ երանի Երրորդ մասում

Մի տեղ ընկնեմ մեռնեմ:

ՈՒ վրայից հարյուր գրամ՝

Լցնեմ նորից խմեմ...

Ախ, երանի Երրորդ մասի

Փողոցներում մեռնեմ...

2015. Երևան-Լոս Անջելես

Վարդան ԽԱՐԱԶՅԱՆ

