ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
ՀԱԵ-ն` որպես նախընտրական քարոզի գործիք
06.01.2026 | 14:29

Հավատքը անձնական է, նույնիսկ՝ ավելի անձնական, քան մնացած բոլոր անձնական համարվող երևույթները, ուստի, որպես հանրահռչակման միջոց, հիմքում անթույլատրելի է:

Այն, ինչ անում է այսօր ՀՀ դրածո իշխանությունը, սրբապղծություն է` իր բոլոր դրսեվորումներով. պատարագների ցուցադրական հրավեր-մասնակցությունը, ուղիղ իմաստով, Աստծուն ծաղրող թատրոն է, իրենց հավատացյալ լինելը` լկտի ու լպիրշ սուտ է (իրենք սատանայի և արևմտյան պոռնկաբարո կենցաղի հետևորդներ են կամ էլ` անհավատներ), և հենց սա էլ պատճառն է, որ նրանք հեշտությամբ պղծում են խորանները և շահարկում ՀԱԵ-ն` որպես նախընտրական քարոզի գործիք, նորից խաղում են հայի նվիրական արժեքների և զգացմունքների հետ, զուգահեռաբար, թշնամու հրահանգով փորձում են քանդել այն:

Ընդդիմությունը վերը գրվածը նրբանկատորեն պիտի հաշվի առնի, որ նորից չընկնի նիկոլի և նրա տերերի օրակարգով լարված թակարդը:

Էլիզա Առաքելյան

