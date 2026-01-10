Հավատքը անձնական է, նույնիսկ՝ ավելի անձնական, քան մնացած բոլոր անձնական համարվող երևույթները, ուստի, որպես հանրահռչակման միջոց, հիմքում անթույլատրելի է:
Այն, ինչ անում է այսօր ՀՀ դրածո իշխանությունը, սրբապղծություն է` իր բոլոր դրսեվորումներով. պատարագների ցուցադրական հրավեր-մասնակցությունը, ուղիղ իմաստով, Աստծուն ծաղրող թատրոն է, իրենց հավատացյալ լինելը` լկտի ու լպիրշ սուտ է (իրենք սատանայի և արևմտյան պոռնկաբարո կենցաղի հետևորդներ են կամ էլ` անհավատներ), և հենց սա էլ պատճառն է, որ նրանք հեշտությամբ պղծում են խորանները և շահարկում ՀԱԵ-ն` որպես նախընտրական քարոզի գործիք, նորից խաղում են հայի նվիրական արժեքների և զգացմունքների հետ, զուգահեռաբար, թշնամու հրահանգով փորձում են քանդել այն:
Ընդդիմությունը վերը գրվածը նրբանկատորեն պիտի հաշվի առնի, որ նորից չընկնի նիկոլի և նրա տերերի օրակարգով լարված թակարդը:
Էլիզա Առաքելյան