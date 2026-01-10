Չապահովագրված և անառողջ համակարգ

Նիկոլ Փաշինյանը, հակաեկեղեցական, «հոգևոր» և հակապետական արշավին զուգահեռ, նաև մեկ այլ աղետ է բերել հունվարի 1-ից։
Առողջապահության ոլորտում, այսպես կոչված, ապահովագրական համակարգի ներդրման անունը կա, ամանում չկա։ Այն, ինչ «բժշկական ապահովագրության» անվան տակ սրանք բերել են ՀՀ քաղաքացիների գլխին, հնարավոր է բնորոշել միայն մեկ բառով՝ «բարդակ»։
Ոչ մեկը չգիտի, թե ինչպես է գործելու համակարգը, ինչպես է ՀՀ քաղաքացին օգտվելու դրանից, ում և ինչպես է փող փոխանցվելու, ինչ է ստանալու քաղաքացին, ինչպես են աշխատելու բժշկական հաստատությունները, բանկերը ինչպես են սպասարկելու քաղաքացիներին, գործատուն ինչ է անելու և այլն։ Ո՛չ քաղաքացին է պատրաստ, ո՛չ պետությունը։
Դավաճանությունն ու ապիկարությունը սրանց պարագայում միահյուսվել են և պատուհաս դարձել մեր երկրի գլխին։
Անդրանիկ Թևանյան