Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Նորություն՝ Լոուրենս Արաբացի ուսումնասիրողների համար

Նորություն՝ Լոուրենս Արաբացի ուսումնասիրողների համար

Նորություն՝ Լոուրենս Արաբացի ուսումնասիրողների համար
07.01.2026 | 11:38

Ինչպես արդեն գրել էի, Թուրքիայի Ազգային հետախուզական ծառայությունը (MİT) գաղտնազերծել է Լոուրենս Արաբացու մասին թուրքական հատուկ ծառայությունների զեկույցները:

Կարողացա ստանալ արխիվային փաստաթղթերը, ու դեռևս հրապարակված էջն եմ հասցրել ուսումնասիրել;

Այս փաստաթուղթը թվագրված է 1929 թվականի սեպտեմբերի 23-ին և վերաբերում է Լոուրենս Արաբացու (Թ. Է. Լոուրենս) գործունեությանը Մերձավոր Արևելքում։

Ստորև ներկայացնում եմ փաստաթղթի բովանդակության հայերեն վերծանումը և թարգմանությունը։

«Գլխագիր.

Թուրքիայի Հանրապետություն, MAH (Milli Amele Hizmeti – MİT-ի նախկին անվանումը), Անկարա։

Ամսաթիվ. 23 սեպտեմբերի 1929թ.

Հիմնական բովանդակությունը.

1. Կահիրեի մասոնական ակումբից Սիրիայի և Պաղեստինի վերաբերյալ ստացված հավաստի տեղեկությունները ներկայացնում եմ երկրորդ կետում։

2. Բրիտանական հետախուզության ղեկավարներից հայտնի լրտես, գնդապետ Լոուրենսը, ով երկու ամիս առաջ Եգիպտոսում էր գտնվում «Շեյխ Աբդուլլահ» կեղծանվամբ, այնուհետև անցել է Սիրիա և Իրաք։ Հայտնի է դարձել, որ օգոստոս ամսին նա անսպասելիորեն հայտնվել է Երուսաղեմում, իսկ այժմ գտնվում է Սուդանի Խարթում քաղաքում։

Լոուրենսի գործողությունները Երուսաղեմում.

Երուսաղեմում գտնվելու ժամանակ նա հանդես է եկել տարբեր կերպարներով.

Մեկ՝ որպես մուսուլման հոջա (կրոնավոր)՝ «Շեյխ Աբդուլլահ» անվամբ,

Մեկ՝ որպես ամերիկացի հրեա ռաբբի՝ «Յակոս Իսկինազի» անվամբ։

Ըստ բազմաթիվ վկայությունների՝ նա այցելել է Լացի պատի շրջակայքը, որտեղ առանձին-առանձին հանդիպել է մուսուլմանների և հրեաների հետ։ Նա իրականացրել է «թունավոր քարոզչություն» և հրահրել է երկու կողմերին միմյանց դեմ, ինչն էլ հանգեցրել է Պաղեստինում տեղի ունեցած արյունալի բախումներին (նկատի ունի 1929-ի անկարգությունները)։

Քաղաքական նպատակները.

Բրիտանական հետախուզությունը և «իմպերիալիստական կազմակերպությունները» դժգոհ են Մակդոնալդի (Բրիտանիայի վարչապետի) քաղաքականությունից։ Նրանց նպատակն է ապացուցել, որ Պաղեստինն ու Եգիպտոսը դեռ պատրաստ չեն անկախության, և այդ պատճառով արհեստականորեն հրահրում են խռովություններ ու հեղափոխական տրամադրություններ։ Լոուրենսի Սուդան մեկնելը դիտարկվում է որպես գաղտնի ծրագրի մաս՝ Եգիպտոսում իրավիճակը կայունացնելու փոխարեն այնտեղ նոր սադրանքներ և մահափորձեր կազմակերպելու համար։

3. Կից ներկայացվում է Լոուրենսի լուսանկարը՝ զինվորական համազգեստով։

4. Զեկույցը ներկայացվել է Վարչապետին և համապատասխան գերատեսչություններին»։

Այս փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Լոուրենսը շարունակել է ակտիվ գործունեությունը տարածաշրջանում նաև Առաջին համաշխարհային պատերազմից շատ տարիներ անց։ Թուրքական հետախուզությունը նրան համարում էր հիմնական պատասխանատուն այն արյունալի բախումների համար, որոնք տեղի էին ունենում արաբների և հրեաների միջև Պաղեստինում։

Դեռևս զեկույցի բազմաթիվ էջեր կան ուսումնասիրելու: Հետաքրքիր է, թե թուրքերի դիտանկյունից մենք ինչ Լոուրենս Արաբացի ենք բացահայտելու:

Արա Պողոսյան

Դիտվել է՝ 339

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.