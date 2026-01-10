Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Փաշինյան Նիկոլը կրկնօրինակում է ՈՒգո Չավեսի՞ն

07.01.2026 | 11:58

Ի՞նչ են ուզում Փաշինյան Նիկոլն ու կաթողիկոսը:

Իր ասելով, Փաշինյան Նիկոլը ցանկանում է «բարեփոխել» Եկեղեցին: Սակայն, վերջինիս որդեգրած մեթոդներն, ինչպես նաև «բարեփոխմանը» ներգրավված անձանց բնութագրերը, հերքում են բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ նրա պնդումները: Հետևաբար` առաջին իսկ ողջամիտ վարկածն այն է, որ Փաշինյան Նիկոլն ինքնուրույն կամ արտաքին պատվերով կազմաքանդում է Եկեղեցին: Ի դեպ, «կազմաքանդել» ամենևին չի նշանակում վերացնել: Փաշինյան Նիկոլը Եկեղեցին չի վերացնի, այլ կկազմաքանդի նրա հիմքը, կբաժանի մասերի, կփորձի փոխել գաղափարախոսությունը: Ի վերջո, միգուցե Փաշինյան Նիկոլը բավարարվի միայն գործող կաթողիկոսի հեռացմամբ:

Իսկ ինչո՞վ է գործող կաթողիկոսը խանգարում Փաշինյան Նիկոլին: Այլ կերպ ասած` գործող կաթողիկոսի հատկապես ո՞ր գործողություններին է դեմ Փաշինյան Նիկոլը:

Առերևույթ, գործող կաթողիկոսը զբաղվում է բացառապես եկեղեցական գործերով: Այնուամենայնիվ, փաստ է, որ վերջինս Հայաստանից դուրս ազդեցություն ունի, ինչպես նաև մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներ: Բացի դրանից` ապրիորի Եկեղեցին բազմաթիվ արտոնություններ ունի, օրինակ` մաքսային, հարկային և այլ արտոնություններ: Այս իմաստով, մեծ է հավանականությունը, որ Փաշինյան Նիկոլը ցանկանում է օգտվել Եկեղեցու ռեսուրսներից և արտոնություններից, ինչին լրիվ կամ մասամբ դեմ է գործող կաթողիկոսը:

Մոտավորապես նույն իրավիճակն էր տիրում 2000-ականների Վենեսուելայում: Երկրի հեղափոխական նախագահ Ուգո Չավեսը բացահայտ հակամարտության մեջ էր մտել կաթոլիկ եկեղեցու վենեսուելական հիերարխների հետ՝ մեղադրելով նրանց քաղաքական կողմնակալության, իր կառավարությանն ընդդիմանալու, ընդդիմությանը և պահպանողական ուժերին աջակցելու մեջ: Ուգո Չավեսը մասամբ հաջողեց: Հետո եկավ Նիկոլաս Մադուրոն: Այնուհետև` գիտեք, թե ինչ եղավ:

Եթե Փաշինյան Նիկոլը հաջողի, ապա Հայաստանն, ի դեմս Փաշինյան Նիկոլի, կունենա Ուգո Չավես, հեռանկարում` Նիկոլաս Մադուրո իր բոլոր հետևանքներով:

Կարեն Հեքիմյան

