Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Հասնել քաղաքական և հասարակական կուռ կոնսոլիդացիայի

Հասնել քաղաքական և հասարակական կուռ կոնսոլիդացիայի

Հասնել քաղաքական և հասարակական կուռ կոնսոլիդացիայի
07.01.2026 | 12:28

Այն, ինչ արեց ՆՓ-ն Սուրբ ծննդյան տոնի նախօրեին, իրենց բարբառով կոչվում է՝ ինստիտուցիոնալ։

Թեև չեմ եղել կուլիսներում (փառք Աստծո, որ չեմ եղել), բայց կարող եմ ճշգրիտ նկարագրել դեպքերի ընթացքը։ Դեկտեմբերի 18-ից հետո 10 տիրադավներն ուղղակի կամ անուղղակի ուղերձով հասկացրել են ՆՓ-ին, որ իրենք այլևս անկարող են որևէ բան անելու։

Աջակից ժողովուրդ չկա, ուժայինները ծույլ են և բավարար չափով փութաջան չեն…

Այսինքն՝ այդ 10-ը գրեթե ուլտիմատիվ կերպով ՆՓ-ին ստիպել են անձամբ՝ որպես պետության առաջին դեմք, ներգրավվել եկեղեցին քանդելու գործում։

Ամենավերին շրջապատում կա՛մ չկան իրավիճակը սթափ գնահատող մարդիկ, կա՛մ կան, բայց վախենում են շեֆի անկանոն վարքից, կա՛մ կան ու հնազանդ աշխատում են շեֆի դեմ։ Փաստաթղթի ի հայտ գալն այլ կերպ մեկնաբանել հնարավոր չէ։

Այս փաստաթղթով ՆՓ-ն, գուցե չգիտակցելով՝ տվել է ընտրապայքարի մեկնարկը, որն ի վնաս իրեն է և իր քաղաքական ուժի, որովհետև այն միանգամայն լեգիտիմորեն Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարձնում է համախմբող ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ գործոն։

Ուրեմն՝ ի՞նչ պետք է անել.

ա) ավելի ամուր ու հաստատուն լինել ՀԱՍԵ-ի մեջ, ոչ թե կողքին, այլ՝ մեջ,

բ) առնվազն եկեղեցու իրավունքների պաշտպանության հարցում հասնել քաղաքական և հասարակական կուռ կոնսոլիդացիայի,

գ) դիմել ՀՀ Սահմանադրական դատարան՝ վիճարկելու անօրեն փաստաթղթում վարչապետի դրած ստորագրության սահմանադրականությունը։

Ես այսօր ուրախ եմ առավել, քան երբևէ, որովհետև ՆՓ-ն դեպի հունիսյան ընտրություններ տանող ճանապարհին արել է ճակատագրական սխալ քայլ։ Այս իշխանության հեռացումը լինելու է Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համակարգված պաշտպանությամբ։

Տիգրան ՊԱՍԿԵՎԻՉՅԱՆ

Հ.Գ.

Մի հատ էլ ձեռի հետ կարելի է հարցնել ՆՓ-ի մոտ նախագահ աշխատող ՎԽ-ի կարծիքը, մեկ էլ տեսար կարծիք ունեցավ։

Դիտվել է՝ 321

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.