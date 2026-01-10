Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Տարօրինակ պետություն է Նոր Հայաստանը

Տարօրինակ պետություն է Նոր Հայաստանը

Տարօրինակ պետություն է Նոր Հայաստանը
07.01.2026 | 13:11

Զանգահարեք Ֆինանսական համակարգի հաշտարար/Financial System Mediator-ին և Ձեզ կպատասխանի... Գազի վթարային ծառայությունը (104):

Տարօրինակ պետություն է Նոր Հայաստանը: Այստեղ ամեն ինչն է տարօրինակ, նույնիսկ` ավտովթարը:

Ուրեմն, ավտովթար է: Դեպքի վայր են ժամանում ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն - Ministry of Internal Affairs of Armenia-ի պարեկները և ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչները: Տեղում` ընդհանուր համաձայնության առկայությամբ, հայտնաբերվում են մեղավոր և տուժող կողմերը, փաստաթղթավորում է իրականացվում: Մի քանի օր անց ԻՆԳՈ-ն տուժողին հայտնում է փոխհատուցվող գումարի չափը: Դրանից հետո, մի քանի օր անց, պարզվում է, որ մեղավոր կողմը վճարովի փորձաքննություն է «պատվիրել», որի արդյունքում մեղավոր է ճանաչվել տուժող կողմը: Հետաքրքիրն այն է, որ «վճարովի փորձաքննության» արդյունքում կայացված որոշումն այլևս հնարավոր չէ բողոքարկել վերադասության կարգով կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, միայն` դատարան: Ընդ որում, «վճարովի փորձաքննությունն» իրականացնում են ապահովագրական ընկերության կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված փորձագետները: Ստացվում է` ցանկացած ավտովթարի դեպքում կարելի է «վճարովի փորձաքննություն» պատվիրել և «ճիշտ» դուրս գալ: Ու թքած պարեկների դիրքորոշման և նախկինում կայացված որոշումների վրա, քանզի «վճարովի փորձաքննությունը» դե յուրե գրեթե անբողոքարկելի է:

Բացի դրանից` դե ֆակտո անբողոքարկելի են նաև ապահովագրական ընկերության և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի աշխատակիցների գործողությունները: Վերջիններս հիմնականում չեն պատասխանում զանգերին: Ժամերով, օրերով չեն պատասխանում: Իսկ, եթե պատահաբար, օրինակ` Հաշտարարի գրասենյակից, պատասխանեն, ապա մեծ է հավանականությունը, որ զանգը վերահասցեագրվի ... Գազի վթարային ծառայություն (104): Հենց այսօր այդպես եղավ: Հաշտարարի գրասենյակից պարզաբանեցին, որ նման դեպքերը չեն բացառվում, քանզի գրասենյակի ներքին հեռախոսահամարներից մեկը 104 է:

Մտածում եմ. ավտովթարի դեպքում, տհաճ և անհասկանալի երևույթներից խուսափելու համար կարելի է միանգամից Գազի վթարային ծառայություն դիմել: Կարծում եմ` Նոր Հայաստանում դա տրամաբանական է:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 420

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.