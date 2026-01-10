Վտանգավոր վարքագիծ ազգային միասնականության համար

Հայտարարություն
Նիկոլ Փաշինյանը, օգտագործելով պետական, վարչական և իշխանական այլ ռեսուրսներ, քաղաքացիների աննշան հատվածի՝ մոտ 0,1–0,2 տոկոսի մասնակցությամբ, փորձում է ստեղծել հանրային լայն աջակցության պատրանք։ Այս ամենի նպատակը ազգային մեր ինքնության ամենահին և կարևորագույն կառույցներից մեկի հեղինակազրկումն ու քայքայումն է։
Անկախ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կամ առանձին եկեղեցական այրերի հետ կապված՝ կեղծ թե իրական շրջանառվող ասեկոսեներից, «Հայկական ճանապարհ» կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է նման վարքագիծը և այն համարում վտանգավոր ազգային միասնականության համար։
«Հայկական ճանապարհ» կուսակցություն