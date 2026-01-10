Փրկության և ապաշխարության միջև ժողովուրդն ընտրում է հանցագործ Բարաբային

Լիբերալ ժողովրդավարությունն այն է, երբ ժողովուրդն իր նեղ օրերին կանչում և փրկություն է խնդրում Քրիստոսից, իսկ դժբախտությունների մեջ ամեն անգամ մեղադրում է Քրիստոսին, սակայն ամեն անգամ ընտրում է Բարաբբային։
Փրկության և ապաշխարության միջև ժողովուրդն ընտրում է հանցագործ Բարաբբային։
Հայ ժողովրդի մի հատվածն ապացուցում է այս խոսքերի ճշմարտացիությունը։
Ամեն անգամ ընտրելով Բարաբբային, վերջում մեղադրում է Քրիստոսին։
Արդար է Տիրոջ Դատաստանը և արժանի ենք մենք նրա ցասմանը, եթե անգամ երկնքից կրակներ իջնեն մեր գլխին...
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ