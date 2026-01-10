Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Պատարագը պահել են կանոնական դաշտում՝ Եկեղեցու նվիրապետական իշխանության ներքո

Պատարագը պահել են կանոնական դաշտում՝ Եկեղեցու նվիրապետական իշխանության ներքո

Պատարագը պահել են կանոնական դաշտում՝ Եկեղեցու նվիրապետական իշխանության ներքո
07.01.2026 | 17:31

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս:

Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, շատերդ, վստահ եմ, մասնակցել եք Ճրագալույցի և Սուրբ Ծննդյան Պատարագներին:

Ըստ նախնական տվյալների՝ որոշ եկեղեցիներում զեղչվել է Վեհափառ Հայրապետի անունը, որոշներում սարկավագ/դպիրները ցուցաբերել են նախանձախնդրություն և հոգևոր սխրանք են կատարել՝ պատարագիչի փոխարեն հնչեցնելով Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի անունը (դրա մասին լրացուցիչ կգրեմ): Նրանք այդպիսով փորձել են Պատարագը պահել կանոնական դաշտում և Եկեղեցու նվիրապետական իշխանության ներքո: Այլապես այն դառնում է հակականոնական և վերածվում «պատարագանման արարողության»` շնորհից և փրկչական ազդեցությունից զուրկ:

Խնդրում եմ բոլորին մեկնաբանությունների դաշտում նշել, թե ո՞ր եկեղեցում եք մասնակցել Սուրբ Ծննդյան Ս.Պատարագի, արդյո՞ք զեղչվել է Վեհափառ Հայրապետի անունը, արդյո՞ք ընթերցվել է Պատարագի ընթացքում Կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը, արդյո՞ք սարկավագներն ու դպիրներն իրենք են հնչեցրել Կաթողիկոսի անունը:

Եթե ինչ-ինչ պատճառով կաշկանդվեք այստեղ գրել, կարող եք անձնական նամակ ուղարկել: Շնորհակալ եմ:

Խնդրում եմ տարածել:

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 410

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.