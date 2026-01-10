Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Երկու դեպքում էլ մեղքը նույնն է

Երկու դեպքում էլ մեղքը նույնն է

Երկու դեպքում էլ մեղքը նույնն է
07.01.2026 | 17:47

Թե՛ Մայր Աթոռի վրա հարձակվողները, թե՛ իշխանության կազմակերպած երթին մասնակցողները մասնակցում են նույն հանցավոր գործընթացին՝ Հայ առաքելական եկեղեցու պառակտմանը։

Առաջինները դա անում են բացահայտ՝ սրբապղծությամբ ու ագրեսիայով։ Մայր Աթոռի դեմ դուրս եկածները սրբապիղծ գործողությունների մշտական պատրաստության մեջ գտնվող տմարդների փոքր խմբակն էր։

Երկրորդները՝ ձևական երթերով ու պարտադրված զանգվածայնությամբ, այսինքն, պետական հիմնարկների աշխատակիցներ, համայնքային ենթակայության անձնակազմ, ինչպես նաև գրպանային օլիգարխների բիզնեսներում աշխատող մարդիկ՝ պարտադրված ներկայությամբ, վախի ու կախվածության պայմաններում:

Բայց նպատակը նույնն է՝ խոցել եկեղեցին և նրա միջոցով պառակտել հասարակությունը։

Երկու խմբերն էլ, անկախ գիտակցվածությունից, խորացնում են թշնամանքն ու ատելությունը հասարակության ներսում, քայքայում ազգային միասնականությունը և ծառայում միևնույն քաղաքական ծրագրին՝ հավատքի, ինքնության ու համերաշխության դեմ։

Այս գործընթացում «անմեղ մասնակիցներ» չկան։

Լռությունն էլ մասնակցություն է, պարտադրված ներկայությունն էլ արդարացում չէ։

Երբ եկեղեցին դառնում է քաղաքական գործիք, դրա հետևանքը միշտ նույնն է՝ պառակտում, ատելություն և ազգային թուլացում։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 449

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.