Սերը երբեմն փակում է դուռը
07.01.2026 | 21:59
Ապրել կյանքը` հաղորդակից լինելով Ինձ հետ, դեռևս չի նշանակում զերծ մնալ դժվարություններից, այլ` կարողանալ խաղաղ լինել անգամ դժվարությունների մեջ:
Ես երբեմն առաջնորդում եմ` ԴՌՆԵՐԸ ՓԱԿԵԼՈՎ:
Սերը, ինչպես որ բաց է անում դռները, այդպես էլ փակում է` ըստ անհրաժեշտի:
ՈՒրախությունը արդյունք է` Իմ կամքին հավատարիմ կերպով համակերպվելու. նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չկան պատճառներ ուրախ լինելու:
Պողոսը` Իմ ծառան, լավ էր յուրացրել փակված դռների այս դասը, երբ ասում էր.
«Մեր այս թեթև չարչարանքները, որ կրում ենք կարճ ժամանակով, պատրաստում են մեզ համար գերազանց ու հավիտենական փառքի երանությունը»:
Նշանակում է` դու էլ երբեմն մերժումներ ակնկալիր, մինչև որ այս դասը լավագույնս սովորես:
Այս է կատարելությանը տանող միակ ճանապարհը:
ՈՒրախությունը պտուղն է հանդարտության:
