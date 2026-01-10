Информация к размышлению!

Եկեք մի փոքր մտածենք:
Լոս Անջելոսի ադրբեջանական հյուպատոսը հայտարարում է. «Ադրբեջանում քրիստոնեությունը հաստատվել է 1-ին դարից սկսած»։
Երևի նկատի ունենալով , թե իբր Հայաստանը 1-ին դարում դա ադրբեջանն է։
(Մեր հանրության մեծ մասը չհասկանալով ենթատեքստը ծիծաղում է, չէ՞ որ ադրբեջանը 100 տարեկան էլ չկա)
Իսկ Հայաստանում սինխրոն կերպով կիկոլը փորձում է վերաձևակերպել մեր քրիստոնեության հիմքերը, կասկածի տակ դնելով մեր քրիստոնյա դառնալու նախապայմանները։
Դրան գումարենք նաև փաշազադեի մի քանի հայտարարությունները և կիկոլի կոդավորված արձագանքները դրան։
Այսքանից հետո պնդել, թե եկեղեցու դեմ պայքարը կաթողիկոսի կուսակրոնության մասին է, առնվազն հիմարություն է։
Կարեն ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ