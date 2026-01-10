Քաղաքական սազանդարը

Ի դեմս Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդական տեղապահ տեր Գուսանի, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ երկրիս հանրային կյանքում ի հայտ եկավ ևս մեկ դեմք։ Թող որ թիթեռնիկի կյանքի տևողությամբ, բայց թե, ինչպես ասում են, բոլոր դեպքերում։
Մեր այս նոր «սազանդարը» օրերս միացել է տիրադավ տասը եպիսկոպոսներին։
Ինչից է առաջացել այս հերթական ուրացյալի հոգու փոթորիկը։
Պարզվում է՝ մոտ ժամանակներս Շվեյցարիայում իր առաքելությունն է ստանձնելու Մայր Աթոռից գործուղված նոր եպիսկոպոսը։ Անձնական անհանդուրժողության հողի վրա մեր Գուսանի քնքուշ սիրտը չի կարողացել տանել սույն նշանակումը և որոշել է եկեղեցին ներքաշել քաղաքական շահարկումների, պառակտիչ հոսանքների մեջ։
Ահա այսպիսի «հավատավոր» կղեր, հոգևոր կյանքի այսպիսի պառակտիչ, համայնքային կյանքի այսպիսի գուսան։
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ