ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Հետտոնական խրախճանք կամ առաջին լյուստրացիայի իրավունքով

08.01.2026 | 13:03

Այս լուսանկարներում հինգ արևելագետ են ու մեկ պատմաբան: Բոլորը միասին մասնակցել կամ սպասարկել են 2018 թվականի «թավշյա հեղափոխություն» կոչվող կրկեսը: Հինգ արևելագետներն ավարտել են ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետը, որտեղ, ինչպես հայտնի է, ավարտական կուրսում, սովետական բարի ավանդույթների համաձայն, ուսանողները հավաքագրվում են հատուկ ծառայությունների կողմից:

Արարատ Միրզոյանը արևելագետ չի, պատմաբան է: Խոստովանել է, որ 2007 թվականին հավաքագրվել է «Օմեգա» գործակալական անվան տակ: Ես շատ կցանկանայի, որ լուսանկարում երևացող արևելագետները Արարատի նման ազնվորեն հրապարակեին ու հաստատեին իրենց գործակալական կեղծանունները:

Չէ՞ որ ժողովրդի ընտրյալը լինելով, պետք է հարգել հենց այդ ժողովրդին: Միգուցե Նիկոլ Փաշինյա՞նը կօգնի մեզ այդ հարցում: Մերժումը չի ընդունվի ու չի հասկացվի... Այստեղ իր նախկին խորհրդականն է, աշխատակազմի ղեկավարը, արտգործնախարարը, քայլելու գործով գործընկերներն ու սիրված հաղորդավարը:

Հիմա հարց գիտակներին

Կարո՞ղ էին արդյոք այս անձինք առանց վերահսկողության մասնակցել որևէ թավշյա հեղափոխական գործողության ու այրեին ռուսական դրոշը՝ հենց ռուսական դեսպանատան առջև՝ արևմտամետ խաղալու համար:

Գրառմանս քավոր եմ նշանակում ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի ներկայիս դեկան Ռուբեն Մելքոնյանին

Հայկ Դեմոյան

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

