Հետտոնական խրախճանք կամ առաջին լյուստրացիայի իրավունքով

Այս լուսանկարներում հինգ արևելագետ են ու մեկ պատմաբան: Բոլորը միասին մասնակցել կամ սպասարկել են 2018 թվականի «թավշյա հեղափոխություն» կոչվող կրկեսը: Հինգ արևելագետներն ավարտել են ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետը, որտեղ, ինչպես հայտնի է, ավարտական կուրսում, սովետական բարի ավանդույթների համաձայն, ուսանողները հավաքագրվում են հատուկ ծառայությունների կողմից:
Արարատ Միրզոյանը արևելագետ չի, պատմաբան է: Խոստովանել է, որ 2007 թվականին հավաքագրվել է «Օմեգա» գործակալական անվան տակ: Ես շատ կցանկանայի, որ լուսանկարում երևացող արևելագետները Արարատի նման ազնվորեն հրապարակեին ու հաստատեին իրենց գործակալական կեղծանունները:
Չէ՞ որ ժողովրդի ընտրյալը լինելով, պետք է հարգել հենց այդ ժողովրդին: Միգուցե Նիկոլ Փաշինյա՞նը կօգնի մեզ այդ հարցում: Մերժումը չի ընդունվի ու չի հասկացվի... Այստեղ իր նախկին խորհրդականն է, աշխատակազմի ղեկավարը, արտգործնախարարը, քայլելու գործով գործընկերներն ու սիրված հաղորդավարը:
Հիմա հարց գիտակներին
Կարո՞ղ էին արդյոք այս անձինք առանց վերահսկողության մասնակցել որևէ թավշյա հեղափոխական գործողության ու այրեին ռուսական դրոշը՝ հենց ռուսական դեսպանատան առջև՝ արևմտամետ խաղալու համար:
Գրառմանս քավոր եմ նշանակում ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի ներկայիս դեկան Ռուբեն Մելքոնյանին
Հայկ Դեմոյան