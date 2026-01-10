Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Սուրբ Ծննդյան տոնն էլ նա մխտռեց

Սուրբ Ծննդյան տոնն էլ նա մխտռեց

Սուրբ Ծննդյան տոնն էլ նա մխտռեց
08.01.2026 | 13:24

Իհարկե սովետի ժամանակ պարտադրվող աթեիզմի համառ քարոզը մեզանում էլ է իր խորը արմատները ձգել:

Մեզանում էլ.

* իհարկե կան Աստծո լույսը տեսած խորը հավատացյալներ,

* կան իրենց կյանքում հավատը գնահատող, հավատով շարժվող քրիստոնյաներ,

*բավական շատ կան միգուցե ասող, եկեղեցիներում մոմ վառող տատանվողներ,

*իհարկե կան նաև համոզված աթեիստներ և շատ ու շատ ցավալի է,

* որ կան անհավատներ, որոնք դիտմամբ, միտումնավոր ձևացնում են, որ իրենք խորը հավատով լեցուն Հայ քրիստոնյաներ են:

Թե որ դասին է պատկանում կաթողիկոսը և նրա դեմ դուրս եկած եպիսկոպոսները՝ դեռ մի կողմ թողնենք:

Գործի բերումով ես վաղուց գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանին: Գիտեմ՝ որտեղ ինչ է սովորել: ՈՒմ հետ է շփվել: Ինչի համար որտեղ ինչ է խոսել, ինչ է գրել:

Գիտեմ, որ Աստվածաշունչը գոնե ձևի համար չի էլ թերթել: Եվ որ մեր հավատի, մեր ազգային հոգևոր արժեքների մասին հեղհեղուկ պատկերոցումներ էլ չունի:

Եվ նրան ճանաչող շատ շատերի հետ ես էլ եմ ծայրից ծայր համոզված՝ նա նորից ու նորից խաբում է: Նա անհավատ է, նա ձևացնում է:

Բայց ես չէի էլ սպասում, որ նա արդեն այն աստիճանի է լկտիացել, այն աստիճանի է հիմարի տեղ դնում, արհամարհում իր «հպարտ» ցեղակիցներին, որ առանց նունիսկ ցիլոն գլխից հանելու, հրապարակայնորեն, որպես խորը հավատացյալ, աղոթքներ կկարդա, իրեն հետևելու կոչեր կանի:

Իրոք, զզվելի էր դա տեսնելը:

Իրոք, զզվանքի է միայն արժանի, որ դեռ կան հայեր, որ նրա կողքից են քայլում:

Այս աշխարհը մրցակցության աշխարհ է։ Ազգապահպանման խնդիրն ամենա-ամենա առաջնային խնդիրն է:

Դարերի քննությանը դիմացած, ինքնամաքրման մեծ փորձ ու կարողություն ունցող մեր եկեղեցին, մեր ինքնության, մեր ազգային արժեքների պահպանման բեռը, հաճախ ամբողջությամբ, իր վրա է վերցրել:

Այսօր էլ, երբ դրսում բնակվող հայերի քանակը երեք անգամից էլ ավելի է դարձել քան հայրենիքում են ապրում, Առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին է կապող օղակներից հիմնականը:

Եվ այն, ինչ հիմա, օտարների թելադրնքով, անում է Փաշինյանը՝ ոչ միայն զզվանքի է արժանի, այլ ուղակի դավաճանություն է:

Արշակ ՍԱԴՈՅԱՆ

«Ազգային ժողովրդավարների դաշինք» կուսակցության նախագահ

Դիտվել է՝ 445

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.