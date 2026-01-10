Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Նիկոլի սիրտը հաջորդ անգամ սամալյոտի միս ա ուզելու

Նիկոլի սիրտը հաջորդ անգամ սամալյոտի միս ա ուզելու

Նիկոլի սիրտը հաջորդ անգամ սամալյոտի միս ա ուզելու
08.01.2026 | 15:02

Եթե կարծում եք, որ մեր երկրում ամենակարևորը անվտանգության, սահմանադրական կարգի պահպանության, նորմալ առողջապահական կամ հարկային համակարգի, Արցախի կամ Հայաստանի սահմաններում գտնվող ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի հարցերն են, սխալվում եք: Դրանք, պատկերավոր ասած, ֆիգնյա հարցեր են:

Ամենակարևոր հարցը Նիկոլի «մաշնի» համարներն են: Դե, ինքն էլ ա մարդ, իրա սիրտն էլ ա «գոլդ համար» ուզում:

Բայց, բացի ներքին գործերի նախարարուհուց, ոչ ոք չի հասկանում շեֆի հոգեկան ներաշխարհը: Սրանից հետո, կառավարության որոշմամբ, Նիկոլի «մաշնի» համարը լինելու ա ուղղակի «1» թիվը, մանավանդ, որ միջազգային փորձն են ուսումնասիրել:

Չգիտեմ, թե դա որքանով կնպաստի, որ Նիկոլի շարասյունը մարդկանց վրաերթ չանի, բայց գոնե օրվա մեջ մի քանի տաբլետկա քիչ կխմի՝ էդ գերկարևոր հարցն էլ լուծվեց:

Էդուարդ Սարիբեկյան

Դիտվել է՝ 1275

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.