Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » 15 մլն բնակչություն ունեցող Թեհրանում մի քանի հազար մարդու փողոց դուրս գալը դեռևս զանգվածային ընդվզում չէ

15 մլն բնակչություն ունեցող Թեհրանում մի քանի հազար մարդու փողոց դուրս գալը դեռևս զանգվածային ընդվզում չէ

15 մլն բնակչություն ունեցող Թեհրանում մի քանի հազար մարդու փողոց դուրս գալը դեռևս զանգվածային ընդվզում չէ
08.01.2026 | 16:12

Իրանի մի շարք խոշոր քաղաքներում մեկ շաբաթ անցկացրի, որը համընկավ այդ երկրում բողոքի ցույցերի հետ։

Իրականում դրանք բողոքի ցույցեր անվանելը կարող է չափազանցված լինել, քանի որ 15 մլն բնակչություն ունեցող Թեհրանում մի քանի հազար մարդու փողոց դուրս գալը դեռևս զանգվածային կոչվել չի կարող։

Իրանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք համարվող, ավելի քան 3 մլն բնակչություն ունեցող Սպահանում օրեր շարունակ չտեսա որևէ մարդաշատ հավաք, մինչդեռ ամերիկյան լրատվամիջոցները տարածում էին հսկայական բախումների մասին կեղծ լուրեր, հայկական մեդիան էլ արտատպում էր դրանք։ Սպահանի գլխավոր շուկայում' Նախշ է Ջահանում ընդամենը 1 օր փակել էին խանութների մեծ մասը, որպես բողոք իրանական դրամի արժեզրկման դեմ։ Հաջորդ օրերին էլի բացել էին խանութները և աշխատում էին։

Ընդհանուր առմամբ, քաղաքներում չկա լարվածություն, պարզապես որոշ սադրիչներ են երբեմն հայտնվում են որոշ քաղաքների ծայրամասային փողոցներում, գոռգոռում, մի քանի բախում հրահրում ոստիկանների հետ ու նկարներ տարածում աշխարհով մեկ, թե Իրանում զանգվածային բախումներ են։

Ժողովուրդը ասում է՝ սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան սատանայի անունը։ Նույնը Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների մասին է։ Մի քանի տասնյակ քաղաքներում փոքրիկ հավաքները աշխարհով մեկ ներկայացվում են որպես լայնամասշտաբ և զանգվածային, այնինչ ո՛չ զանգվածային են դրանք, ո՛չ էլ լայնամասշտաբ։

Ես չգիտեմ, թե ինչ տեղի կունենա առաջիկայում, բայց հայկական լրատվամիջոցներին առաջարկում եմ ամերիկյան կամ իսրայելական, թուրքական մեդիա աղբյուրների փոխարեն կապ հաստատել Թեհրանի, Սպահանի, Շիրազի, իրանական մյուս խոշոր բնակավայրերի մեր հայրենակիցների հետ, ճշտել իրականությունը, որպեսզի չդառնան ամերիկացիների կամ հրեաների քարոզչության գործիք։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 1022

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.