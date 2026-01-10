Շնականություն նշանակում է ցինիզմ:
Փաշինյան Նիկոլն ասում է` եթե «20000 դրամով բարձրացնենք թոշակը, նույն քաղաքացին էլեկտրական էներգիայի վրա և տունը տաքացնելու վրա ծախսելու է արդեն ոչ թե 27000 դրամ, այլ ծախսելու է 35000 դրամ, բայց տունը, միևնույն է, չի տաքանալու»: Դա վերջինիս կողմից կենսաթոշակները չբարձրացնելու թափանցիկ ակնարկ է:
Ըստ դասական շնականության (ցինիզմի) հաջորդ հանգրվանի, եթե 20000 դրամով բարձրացվի թոշակն, ապա թոշակառուն դեղերի վրա ծախսելու է արդեն ոչ թե 27000 դրամ, այլ ծախսելու է 35000 դրամ, բայց միևնույն է մահանալու է:
Շնական (ցինիկ) այս միտքը սիրով և անվճար նվիրում եմ Փաշինյան Նիկոլին:
Կարեն Հեքիմյան