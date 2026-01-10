Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Տանջանք չկա

Տանջանք չկա
08.01.2026 | 21:59
Հունվարի 9
Հանգի՛ստ եղիր, ինչ էլ որ պատահի քեզ:
Հանդա՛րտ եղիր:
Թողոր համբերությունն իր կատարյալ գործը կատարի:
Քո միտքը երբեք մի՛ սևեռիր սպառնալի, ընկճող բաների վրա:
Իրավունք չունե՛ս ընկճվելու, քանի որ Ես քեզ հետ եմ:
Կյանքի տանջանքը մի՛ վերցրու քեզ վրա:
Իմ որդիների համար տանջանք չկա:
Չե՞ս տեսնում, որ Ես Վարպետ գործիք պատրաստող եմ:
Չէ՞ որ գործիքի բոլոր մասերը Ես եմ պատրաստում:
Մի՞թե Ես չգիտեմ, թե որքան ծանրության կդիմանա տվյալ գործիքը` պրկված վիճակում:
Մի՛ կարծեք, թե Ես, որ պատրաստել եմ այդքան նուրբ մի գործիք, կպահանջեմ իրենից մի այնպիսի բան, որ փչացնի կամ անտանելի տառապանքներ պատճառի իրեն:
Ո՛չ, երբեք:
Իրականում տանջանքը ծնվում է այն ժամանակ, երբ դու ուրիշ տիրոջ ես ծառայում` աշխարհին, համբավին, մարդկանցից ստացած փառքին ու կարծիքին:
Տանջանքը ծնվում է նաև այն ժամանակ, երբ դու երկու օրվա բեռը մի օրվա մեջ ես կամենում կրել:
Մի՛ մոռացիր, որ այդպես չի կարելի անել:
