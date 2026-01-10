Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » ՈՒ արդեն 6-րդ «Հունվարի 9»-ը, որ ոչ թե երկրային, այլ երկնային ծնունդդ պիտի շնորհավորեմ

ՈՒ արդեն 6-րդ «Հունվարի 9»-ը, որ ոչ թե երկրային, այլ երկնային ծնունդդ պիտի շնորհավորեմ

ՈՒ արդեն 6-րդ «Հունվարի 9»-ը, որ ոչ թե երկրային, այլ երկնային ծնունդդ պիտի շնորհավորեմ
09.01.2026 | 12:03

Փոքր էինք` հոգսերը շատ, իսկ մենք` անհոգ... Չէինք քնում, որպեսզի գիշերը` երբ օրը կփոխվի, առաջինը շնորհավորենք իրար ծննդյան օր:

...Մինչեւ օրս դեռ ինձ թվում է, թե ինչ-որ հրաշքով վերադառնալու ես... Արմա‘նս, ամեն գիշեր երազներում դու ես ու միշտ հարցնում ես. «Էդ դուք էլ հավատացի՞ք, որ զոհվել եմ... »: Ու ամեն անգամ նույն պատմությունն ես պատմում, թե ինչպես ես կռվել մինչեւ վերջ ու մի կերպ փրկվել այն ճապոնացի զինվորի` Հիրոո Օնոդայի նման, ով Ֆիլիպինների ջունգլիներում պատերազմից հետո անգամ չի հանձնվել ու մինչեւ 1974 թվականը` շուրջ 30 տարի, պարտիզանական պայքար տարել, կարծելով, թե Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը դեռ շարունակվում է...:

Ամեն րոպե մի տարօրինակ զգացում կա, որ դու կգաս, որ հիմա կզանգես ու կասես, որ ո՜ղջ ես...

6-րդ «Հունվարի 9»-ը, որ ձայնդ միայն երազում պիտի լսեմ, երազում պիտի քեզ գրկեմ ու պատմեմ, թե ինչքա՜ն եմ քեզ կարոտել:

34 տարի, որից միայն 28-ը հասցրեցիր ապրել այս ստի ու կեղծիքի աշխարհում, կենսագործել, պայքարել, մաքառել ու այն էլ ո‘չ թե քո, այլ ուրիշների համար... Ապրել բոլորի համար, բոլորի հոգսերով, բոլորի ցավերով` ոչինչ չխնայելով...

Չէ‘ ապեր, հեռանալը քոնը չէր... դու տալու շա՜տ բան ունեիր երկրին, ժողովրդին, կյանքին ու մարդկությանը...

Չէ‘ ապեր, դու թևեր էիր, որոնք ինձ թռչելու հնարավորություն էին տալիս, դու այն Մասիսն էիր, որն ինձ հենվելու հնարավորություն էր տալիս... հիմա դատարկություն է իմ կյանքում` զգացմունքների ամայությո՜ւն... ո‘չ սեր, ո‘չ խնդություն, ո‘չ կյանք ու ո‘չ էլ մահ...

Շնորհավոր ծննդյանդ տարեդարձը` երկնային բանակի հրամանատա՜ր...

Իմ հեռավո՜ր կարոտ, ... կհանդիպենք ախպե‘րս...

Քեզ շա՜տ եմ սիրում, կարոտում ու սպասում։

Արա Պողոսյան

Դիտվել է՝ 367

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.