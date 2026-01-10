Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » «Հարձակողական ռեալիզմ»

«Հարձակողական ռեալիզմ»

«Հարձակողական ռեալիզմ»
09.01.2026 | 12:30

Վերջերս ուսումնասիրում էի Ջոն Միրշայմերի (John Mearsheimer) «հարձակողական ռեալիզմի» (Offensive realism) տեսությունը: Եթե անկեղծ, ապա այն ռեալիզմի նոր դպրոց անվանելը մի տեսակ շատ ճոխացված է: Այն մեծ հաշվով` հենվելով Մորգենթաուի քաղաքական ռեալիզմի տեսության վրա, միաժամանակ ներառում է նաև ռեալիզմի դպրոցի տարբեր ներկայացուցիչների թեզեր: Էլ չեմ ասում, որ երբեմն նաև հակասությունների մեջ է մտնում դասական ռեալիզմի դպրոցի հետ:

Այնուամենայնիվ` պարոն Միրշայմերն իր ավանդն ունի քաղաքական գիտությունների զարգացման մեջ:

Գրառման իմաստն առաջացավ երեկ Ջոն Միրշայմերի հարցազրույցով, որտեղ նա պնդում էր, որ իրականում Թրամփի վենեսուելյան քաղաքականությունը կապ չունի Մոնրոյի դոկտրինի հետ, այլ այն արտահայտում է ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական ձգտումները:

Այստեղ միանգամից ասեմ, որ Մոնրոյի դոկտրինն էլ մեծ հաշվով կայսերական շահերի մասին է, որն արտահայտվում է փափուկ ուժի ( soft power) գործիքներով:

Մյուս կողմից, պարոն Միրշայմերը պնդում էր, որ Վենեսուելայում և Լատինական Ամերիկայում Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի ներկայությունը ԱՄՆ-ի շահերի համար էական սպառնալիք չէր կարող առաջացնել: Սակայն պարոն Միրշայմերը հավանաբար հաշվի չէր առել, որ այսօր «Ուժը» արտահայտվում է ոչ միայն որպես «Կոշտ ուժ» (hard power)` ռազմական, տնտեսական, ֆինանսական և այլ գործիքներով, այլև «փափուկ ուժի» (soft power) միջոցով գրավելով հասարակության սրտերը, ստեղծելով համակրանք և նվիրվածություն, կամ «խելացի ուժի» (smart power) միջոցով` կիրառելով թե՛ փափուկ և թե՛ կոշտ ուժի ռեսուրսները, կամ ինչպես վերջերս է գիտական շրջանառության մեջ մտել «սուր ուժի» (sharp power) միջոցով փափուկ ուժի պատրանք ստեղծելով, կիրառել քայքայիչ ազդեցության ունեցող գործիքներ, մանիպուլյացիայի, փաստերի խեղաթյուրման, արտաքին միջամտության և այլ քայքայիչ ձևերով:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 347

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.