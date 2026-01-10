Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
09.01.2026 | 12:44

Մարդու հոգին մշտապես շարժման մեջ է․ նույնիսկ երբ մարմինը կանգնած է, ներսում ընթացք կա՝ կամ դեպի լույս, կամ դեպի խավար։ Եվ այդ շարժման անունը ընտրություն է։ Ամեն վայրկյան մարդը կամ բացվում է Աստծու առաջ, կամ փակվում ինքն իր մեջ։

Աղոթքը հենց այդ բացումն է։ Այն բառերի կուտակում չէ, այլ սրտի թեքում դեպի հավերժը։ Երբ մարդը լռում է արտաքին աշխարհից, սկսում է լսել ներքին ձայնը, և այդ լռության մեջ Աստված խոսում է առավել հստակ, քան աղմուկի մեջ հնչող հազարավոր բառերը։

Հոգևոր կյանքը չի չափվում կատարած արարողություններով, այլ՝ սրտի կենդանությամբ։ Կարելի է հաճախ լինել տաճարում և մնալ հեռու Աստծուց, և կարելի է մեկ ակնթարթում, խոնարհ հառաչանքով, մոտենալ Նրան ավելի, քան երկար ճանապարհներով։

Փիլիսոփայությունն ասում է՝ ճանաչիր աշխարհը, հավատքը ասում է՝ ճանաչիր քեզ, իսկ Ավետարանը ավելացնում է՝ ճանաչիր Աստծուն քո մեջ։ Եվ երբ այս երեքը միանում են, մարդը դադարում է փնտրել կյանքի իմաստը դրսում, որովհետև հասկանում է՝ իմաստը հարաբերության մեջ է՝ Աստծու, մյուս մարդու և սեփական խղճի հետ։

Երբ սիրտը շարժվում է դեպի Աստված, կյանքը դառնում է աղոթք, աշխատանքը՝ ծառայություն, իսկ տառապանքը՝ լռակյաց իմաստություն։ Այդ ժամանակ մարդն այլևս չի հարցնում՝ ինչու եմ ապրում, այլ՝ ում համար եմ ապրում։

Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

