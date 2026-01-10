ՈՒխտն Աստծու հետ է կնքել, դուք ո՞վ եք

Անկեղծ ասած՝ չէի ուզում խոսել։ Բայց քանի որ աղմուկը շատ է, մի բան պիտի ասեմ։
Ասում են՝ Կաթողիկոսը երեխա ունի, ուխտ է խախտել։ Ես անձամբ դրան չեմ հավատում։ Բայց նույնիսկ եթե՝ թեկուզ դա այդպես է, այդ մարդը ուխտը Աստծու հետ է կնքել, ոչ թե ձեր։
ՈՒ հիմա հարց է առաջանում․ դուք ո՞վ եք, որ ուզում եք Աստծու դատը ձեր վրա վերցնել։
Ձեզ ու՞մ տեղն եք դրել։
Ձեզ ավելի արդա՞ր եք համարում, քան Աստված։
Եթե մեղք կա՝ դա Աստծու դատն է։
Եթե սխալ կա՝ դա Աստծու դատն է։
Մարդը դատավոր չէ Աստծու ծառաների վրա կրկնում եմ՝ ուխտն Աստծու հետ է կնքել, դուք ով եք։
Եկեղեցին կանգուն է մնացել դարերի ամենախավար պահերին ոչ թե կատարյալ մարդկանց շնորհիվ, այլ Աստծու կամքով։
ՈՒ ով կարծում է, թե քար նետելով է մաքրում հավատքը, իրականում իր հոգին է մթագնում:
Կարինե ՎԱՐԴԱՆ