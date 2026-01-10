Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Աշխարհաքաղաքական մսաղաց և ներքին դահիճներ. ու՞մ խաղն եք խաղում

09.01.2026 | 13:22

Այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, պարզապես տգիտություն չէ։ Սա միտումնավոր հայասպանություն է՝ հոգևոր և պետական մակարդակներում։

Նայե՛ք շուրջներդ. աշխարհը պայթում է։

ՈՒկրաինան վերածվել է մոխրի, Իսրայելն ու Իրանը կանգնած են մեծ պատերազմի շեմին, Ռուսաստանն ու Արևմուտքը քանդում են հին աշխարհի վերջին փլատակները։ Այս աշխարհաքաղաքական մսաղացի մեջ Հայաստանի գոյությունը կախված է մազից։

Եվ ի՞նչ է անում մեր «ղեկավարությունը»։

Զբաղված են Եկեղեցին պղծելով և Վեհափառին ծաղրելով։

Սա կլինիկական խելագարություն է՝ զուգորդված բացահայտ հայատյացությամբ։ Երբ դրսում հրաբուխ է, իսկ դու ներսում քանդում ես ազգիդ վերջին հոգևոր բաստիոնը, դու ոչ թե ղեկավար ես, այլ օտարի կամակատար։

Դուք ատում եք հայկական ամեն ինչ՝ արժեքից մինչև սրբություն։

Ձեր թիրախը ոչ թե «Վեհափառն» է, այլ հայի ողնաշարը։ Դուք միտումնավոր պառակտում եք հասարակությունը կեղծ օրակարգերով, որպեսզի ոչ ոք չնկատի, թե ինչպես է երկիրը գլորվում անդունդ։

Ամոթալի է և սարսափելի. աշխարհը զինվում է, իսկ մենք «պատերազմում» ենք մեր ինքնության դեմ։

Հիշե՛ք՝ այն ղեկավարը, ով ծաղրում է սեփական Եկեղեցին, արդեն իսկ ծաղրել ու վաճառել է իր երկրի անվտանգությունը։

Սա պետականակործան մանիակների վերջին խնջույքն է մեր տան մեջ։

Սթափվե՛ք, քանի դեռ այս «խելագարների նավը» մեզ բոլորիս չի տարել դեպի անդարձ կործանում։

